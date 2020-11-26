Ми неодноразово чули, що в комісійних магазинах можна знайти круті брендові речі. Але ми точно не сподівалися, що можна буде виявити автівку. Та ще й легендарну. Мовиться про шалено популярний по всьому світу DMC DeLorean. Саме таке авто ми бачили у фільмах "Назад у майбутнє". Дізнайся, скільки за машину просять на естонській барахолці.

У благодійному магазині Insect, в Естонії, покупці виявили, мабуть, найкращу знахідку усіх часів. Мовиться про DMC DeLorean, яка усім своїм виглядом натякає на те, що готова "повернутися у майбутнє". Дізнайся ціну DMC DeLorean з барахолки на Men 24.

Тобі сподобається 5 найкращих моментів з фільмів "Форсаж", які запам'яталися кожному глядачеві

Крамниця розташована на найбільшому острові Естонії Сааремаа, у місті Курессааре. Виявлений DMC DeLorean скромненько собі стоїть біля входу в магазин поруч з прилавком. Але більше скидається на музейний експонат, а не на автівку, яку виставили на продаж.

Нам достеменно невідомий стан автомобіля. Справжня ікона поп-культури, якщо судити по фотографіях, збереглася у бездоганному стані. Просять же за неї 55 тисяч євро (близько 1,86 мільйона гривень за поточним курсом). І погодься, це явно не та сума, яку ти візьмеш з собою під час походу на "блошиний" ринок.

DMC DeLorean оцінили в 55 тисяч євро / Усі фото з geenius

Ясна річ, що DMC DeLorean – не наддефіцитний автомобіль. Їх можна знайти на онлайн-майданчиках з продажу авто. А віддають їх від 20 до 100 тисяч доларів. Усе залежить від стану машини та пробігу. Але ж виявити машину в комісійному магазині – це вже топ. Підозрюємо, що таким чином до барахолки намагаються привернути максимум уваги. І, знаєш, їм це вдалося!

Читай також Витвір мистецтва: кастомери перетворили BMW R100 RS на стімпанковий байк