Реставрация мотоциклов – одна из самых крутых забав настоящих мужчин. Но недостаточно просто перебрать двигатель, поменять поршневую и нанести новый слой краски. К этому процессу можно подойти креативно. Как наш герой, который добавил Yamaha XSR700 немного дерева. Смотри на Men 24, что из этого получилось.

Металл холодный и уродливый. Дерево теплое и чистое. Созданное природой. Увидеть приобретение формы мебели – это то же, что наблюдать, как растет ребенок,

– сказал злодей Рэймонд Калитри в фильме "Угнать за 60 секунд".

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Несмотря на то, что он был сумасшедшим, Калитри ценил и деревообработку, и быстрые машины. Как и наш герой Джордж Вудман. Он подарил новую жизнь мотоциклу Yamaha XSR700, добавив к нему немного древесины. Смотри на Men 24, что из этого вышло.



Джордж Вудман усовершенствовал Yamaha XSR700 с помощью древесины

Эта особенность, которую он называет "Hommage", является его самой большой сборкой. В то время как другие его проекты добавляют немного дерева вокруг фары или обтекателя хвоста, этот добавляет к Yamaha XSR700 полноразмерный обтекатель.

Вудман потратил больше часов, чем он планировал, шлифуя и формируя обтекатель из бука вручную, пока он не получил абсолютно идеальной формы. Затем он покрыл его стекловолокном и смолой, чтобы защитить его от непогоды, точно так же, как и для досок для серфинга.



Обтекатель он формировал вручную, пока не достиг идеальных форм

Уникальный обтекатель – не единственная модификация этого мотоцикла. Он имеет подвеску Öhlins спереди и сзади, воздушные фильтры K & N, выхлоп XRace и шины Pirelli Diablo SuperCorsa. У него также есть индивидуальное сиденье, а также индивидуальная окраска, выполненная другом Вудмана Хэромом Лопесом. Этот байк ездить дорогой лучше, чем средний XSR700.



Также в Yamaha XSR700 новая подвеска, выхлоп, шины и индивидуальное сиденье

Этот байк сейчас продается на сайте Вудмана. Но, к сожалению, цена не указывается. Поэтому, если ты хочешь уникальную поездку с естественным обтекателем, этот эксклюзивный байк обязательно должен стоять в твоем гараже.

Я могу без сомнения сказать, что это первый и последний полный обтекатель, который вы сможете увидеть,

– говорит Вудман на своем сайте.

Сам байк Yamaha XSR700 с древесиной выполнен в единственном экземпляре

Этот деревянный байк – это любовь. Поэтому его владельцу удастся обладать не только мощным мотоциклом, но и настоящей эстетикой на колесах!