Мотоцикл Kawasaki H1 Mach III не нуждается в представлении. Трехцилиндровый двухтактный двигатель объемом 500 кубических сантиметров произвел фурор, когда появился на рынке в 1969 году. В наши дни, конечно же, есть быстрее байки, но классический H1 является хорошим кандидатом для быстрого восстановления или сборки кафе-рейсеров. Главное – найти мотоцикл в хорошем состоянии.

Плоский трекер на основе Kawasaki H1, собранный почти полностью из остатков. Это чудо из лоскутков получило название "Räng Däng Däng Sweet Bum Bäng". Его с любовью построил Рольф Рейк – человек, который стоит за именем Krautmotors.

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Рольф живет в университетском городке Гейдельберг в Германии. Он занимается промышленным дизайном и руководит школой дизайна в соседнем городе Мангейм. Он также занимается составлением и гонками на мотоциклах в течение долгого времени, поэтому у него есть мастерская, полная запчастей.



Байк состоит из множества запчастей, а также старого Kawasaki H1

Большинство гоночных мотоциклов Рольфа разработали для участия в серии European Sultans of Sprint и весенних гонках StarrWars на фестивале Glemseck 101. Но какое-то время ему не терпелось построить плоский трекер. Поэтому он собрал этот байк по кусочкам из предыдущих сборников.

"Я начал восстанавливать Kawasaki в 90-х и скупал много запчастей, когда они были дешевыми", – рассказал он.

В основе этого зверя лежит двигатель H1 мощностью 60 лошадиных сил, который Рольф ранее использовал для спринтерских гонок. Он оставил его как есть, но поручил гуру двотактов ы х двигателей Ральфу Гилле восстановить сцепление и зажигания, а также отремонтировать байк. Ральф много лет строит гоночные двигатели для Рольфа, а также есть его поставщиком старинных двухтактных деталей Kawasaki.



Пока байк ездит на двигателе мощностью 60 лошадиных сил, но его планируют заменить

Текущие обновления охватывают набор фильтров K&N и старую потрепанную выхлопную систему.

"Я сам сварил ее из старых выхлопных труб для мотокросса в 90-х. Это видно по ужасным швам", – добавил Ральф.

Шасси – еще одна переделанная деталь. Это рама Р1 1969 года, которую Рольф свое время модифицировал для работы с моноамортизатором Yamaha и даже получил сертификат TÜV. Под сиденьем скрывается амортизатор, но в прошлом именно эта рама использовалась в жестком формате для спринтерских гонок.



Шасси – это старая переработанная деталь, которой более 50 лет

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Впереди оригинальное колесо H1, настроенное для работы без тормозов, а сзади – 19-дюймовый высокий плечевой обод, соединенный со ступицей барабана. Шины – Bates Baja (спереди) и Dunlop K180 (сзади).

Топливный бак байк получил от винтажного эндуро Kawassaki. Рольф подогнал его, а затем приварил пробку для топливного крана Pingel Power-Flo. Краской он тоже занимался. Теперь мотоцикл может похвастаться бело-зеленым "костюмом" с дерзким логотипом Krautmotors.



Мотоцикл оснастили баком с винтажного эндуро Kawasaki

Алюминиевая хвостовая часть – классическая плоская гусеница, которую Рольф купил на eBay в США много лет назад. Он построил отдельный подрамник, чтобы установить его на Kawasaki, изготовил новый поддон сиденья и попросил своего обивщика покрыть его замшей.

Поскольку это трековый мотоцикл, в кабине почти ничего не меняли. Исключением стал новый руль LSL, рукоятка в винтажном стиле и дроссельная заслонка с одним тросом. Таблички с номерами спереди и по бокам содержат цифру "2 ½", потому что мотоцикл, по сути, состоит из трех мотоциклов. Но Рольф не считает его завершенным, пока не установят новый мощный двигатель.



Цифры "2 ½" намекают на то, что байк состоит из трех мотоциклов

За передней панелью скрывается очень своеобразный мод: мешок для катетера, который работает как масляный резервуар.

"Я не знал, куда положить масло. В своем последнем проекте я использовал велосипедную бутылку, но она была слишком большой. Поэтому мне пришла в голову такая идея", – добавил он.

Теперь, когда H1 завершен, Рольф терпеливо ждет, когда снимут локдаун в Европе, чтобы можно было восстановить гонки. А до тех пор он вытесняет столько тестовой езды, сколько может... пока он готовится оснастить байк двигателем на 100 лошадиных сил.



Рольф уже не может дождаться, когда восстановятся гонки

Все фото Marc Holstein и Christine Gabler