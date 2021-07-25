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"Може бути добре", – написала вона під постом, на якому світить своєю філейною частиною.

Не дивно, що за лічені години публікація зібрала тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Вау, чудові фото";

"Чарівна Мелінда";

"Гаразд, ти дуже гаряча";

"Ти дуже приваблива та спокуслива";

"Крута крихітка";

"Привіт, принцесо. Маєш круте бікіні";

"У тебе найкраще у світі тіло";

"Ти – справжня богиня".

Ми буквально наполегливо закликаємо тебе підписатися на Мелінду Лондон. Гарантуємо, що на інстаграмі німецької моделі буде ще багато гарячих фото, які позбавлять тебе сну та спокою.

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