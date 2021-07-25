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"Может быть хорошо", – написала она под постом, на котором светит своей филейной частью.

Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Вау, замечательные фото";
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  • "Ладно, ты очень горячая";
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  • "У тебя лучше в мире тело";
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