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"Может быть хорошо", – написала она под постом, на котором светит своей филейной частью.

Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Вау, замечательные фото";

"Волшебная Мелинда";

"Ладно, ты очень горячая";

"Ты очень привлекательная и соблазнительная";

"Крутая малышка";

"Привет, принцесса. Имеешь крутое бикини";

"У тебя лучше в мире тело";

"Ты – настоящая богиня".

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