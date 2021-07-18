На гарячій фотографії Мелінда Лондон позує у крихітних шортиках топлес. Тож її прихильники мали можливість насолодитися не лише оголеним верхом, а й пишними сідницями красуні.

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"Напиши підпис", – попросила вона своїх підписників.

Вони, звичайно ж, не розгубилися. Прихильники Мелінди Лондон залишили не лише безліч лайків, а й коментарів під постом моделі:

"Бездоганна";

"Абсолютно приголомшлива";

"Красива";

"Чудовий краєвид";

"Виходь за мене";

"Гаряча та надзвичайна";

"Чарівна леді";

"Ти настільки приваблива та спекотна";

"Чудові сідниці";

"Солоденька та дуже мила".

Традиційно закликаємо поставити лайк, а також підписатися на нашу героїню. Гарантуємо, що попереду на тебе очікує ще дуже багато гарячих фото від Мелінди Лондон.

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