На гарячій фотографії Мелінда Лондон позує у крихітних шортиках топлес. Тож її прихильники мали можливість насолодитися не лише оголеним верхом, а й пишними сідницями красуні.
Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі
"Напиши підпис", – попросила вона своїх підписників.
Вони, звичайно ж, не розгубилися. Прихильники Мелінди Лондон залишили не лише безліч лайків, а й коментарів під постом моделі:
- "Бездоганна";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "Красива";
- "Чудовий краєвид";
- "Виходь за мене";
- "Гаряча та надзвичайна";
- "Чарівна леді";
- "Ти настільки приваблива та спекотна";
- "Чудові сідниці";
- "Солоденька та дуже мила".
Традиційно закликаємо поставити лайк, а також підписатися на нашу героїню. Гарантуємо, що попереду на тебе очікує ще дуже багато гарячих фото від Мелінди Лондон.
Насолоджуйся Ведуча Даша Савіна похизувалася пружними сідницями у прозорій сукні: гарячі фото