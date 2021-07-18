На гарячій фотографії Мелінда Лондон позує у крихітних шортиках топлес. Тож її прихильники мали можливість насолодитися не лише оголеним верхом, а й пишними сідницями красуні.

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"Напиши підпис", – попросила вона своїх підписників.

Вони, звичайно ж, не розгубилися. Прихильники Мелінди Лондон залишили не лише безліч лайків, а й коментарів під постом моделі:

  • "Бездоганна";
  • "Абсолютно приголомшлива";
  • "Красива";
  • "Чудовий краєвид";
  • "Виходь за мене";
  • "Гаряча та надзвичайна";
  • "Чарівна леді";
  • "Ти настільки приваблива та спекотна";
  • "Чудові сідниці";
  • "Солоденька та дуже мила".

Традиційно закликаємо поставити лайк, а також підписатися на нашу героїню. Гарантуємо, що попереду на тебе очікує ще дуже багато гарячих фото від Мелінди Лондон.

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