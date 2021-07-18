На горячей фотографии Мелинда Лондон позирует в крошечных шортиках топлес. Поэтому ее поклонники имели возможность насладиться не только обнаженным верхом, но и пышными ягодицами красавицы.
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"Напиши подпись", – попросила она своих подписчиков.
Они, конечно же, не растерялись. Поклонники Мелинды Лондон оставили не только множество лайков, но и комментариев под постом модели:
- "Безупречная";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Красивая";
- "Прекрасный вид";
- "Выходи за меня";
- "Горячая и чрезвычайная";
- "Волшебная леди";
- "Ты настолько привлекательна и жаркая";
- "Замечательные ягодицы";
- "Сладенькая и очень милая".
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