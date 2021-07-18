На горячей фотографии Мелинда Лондон позирует в крошечных шортиках топлес. Поэтому ее поклонники имели возможность насладиться не только обнаженным верхом, но и пышными ягодицами красавицы.

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"Напиши подпись", – попросила она своих подписчиков.

Они, конечно же, не растерялись. Поклонники Мелинды Лондон оставили не только множество лайков, но и комментариев под постом модели:

  • "Безупречная";
  • "Абсолютно потрясающая";
  • "Красивая";
  • "Прекрасный вид";
  • "Выходи за меня";
  • "Горячая и чрезвычайная";
  • "Волшебная леди";
  • "Ты настолько привлекательна и жаркая";
  • "Замечательные ягодицы";
  • "Сладенькая и очень милая".

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