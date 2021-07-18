На горячей фотографии Мелинда Лондон позирует в крошечных шортиках топлес. Поэтому ее поклонники имели возможность насладиться не только обнаженным верхом, но и пышными ягодицами красавицы.

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"Напиши подпись", – попросила она своих подписчиков.

Они, конечно же, не растерялись. Поклонники Мелинды Лондон оставили не только множество лайков, но и комментариев под постом модели:

"Безупречная";

"Абсолютно потрясающая";

"Красивая";

"Прекрасный вид";

"Выходи за меня";

"Горячая и чрезвычайная";

"Волшебная леди";

"Ты настолько привлекательна и жаркая";

"Замечательные ягодицы";

"Сладенькая и очень милая".

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