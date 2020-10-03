Гладенько поголене обличчя давно вийшло з моди – сумно чи визнавати чи ні, але так воно є. Вуса, борода, дрібка брутальності – ось що зараз у тренді. Men 24 з'ясував, як називаються найбільш стильні чоловічі стрижки бороди у 2020 році.

Стильні зачіски й стрижки з бородою – річ трендова та модна. Мен 24 з'ясував, які стрижки бороди та поєднання зачісок із бородою взагалі існують, щоб ти міг глянути на них та зробити вибір.

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Сьогодні поговоримо про трендові чоловічі стрижки бороди 2020 року: як їх називають, які – найбільш популярні, а які стрижки до якої бороди найкраще личать.

Форма бороди: що треба знати

Про довжину бороди

Коротка борода

Зауваж, що навіть невелика щетина, особливо якщо густа й темна, може видаватися на готову бороду. Плюс такої бороди – її не шкода зголити й не важко відростити знову. Мінус – її треба пильнувати щодня.

Такі бороди гарно поєднуються з класичними зачісками короткого волосся, а також і з топ кнот (більше про види чоловічих зачісок та які з них наймодніші у 2020 – за цим посиланням).



Борода коротка / Фото pinterest

Середня борода

Один з найбільш популярних варіантів зачісок під бороду – це коротка чоловіча стрижка з бородою середньої довжини (можна причому і з вусами, і без).

Під середньої довжини бороду дуже добре пасують такі стрижки як андеркат, фейд та навіть напівбокс (але не бокс).



Борода середня / Фото pinterest

Довга борода

Довга борода дорівнює багато присвяченого її вирощуванню часу. У такому випадку не буде проблемою відростити й волосся.

Саме довга борода у поєднання з довгим волоссям (під каре або довгого боба) поєднуються оптимально та виглядають дійсно круто.



Борода довга / Фото pinterest

Оформлення бороди

Квадратна борода Поголена чи підстрижена борода із чіткими лініями біля вилиць. Роблять її у формі квадрата або прямокутника. Вона повинна бути коротшою з боків і густішою на підборідді, аби яскравіше виділяти нижню щелепу.

Борода квадратна / Фото pinterest

Кругла борода

Робить обличчя візуально більш худим. Особливо якщо виголити косі лінії біля вилиць.

Можна залишати густішу бороду на підборідді.



Борода кругла / Фото pinterest

Топ-6 наймодніших стрижок бороди у 2020 році

Еспаньйолка

Маленька борідка, яка починається під нижньою губою і займає підборіддя на всю ширину.

Ідеальне рішення для тих, хто не хоче вибирати між вусами й бородою, і не хоче їх розділяти.



Еспаньйолка / Фото pinterest

Чинстрап

Чинстрап у перекладі з англійської – "ремінець на підборідді" (від скроні до скроні). У принципі, це все пояснює.

Волосся під губою також можна залишати. Вуса – за бажанням.



Чинстрап / Фото pinterest

Голівудська

Чимало акторів і співаків вибирають саме цю бороду: виглядає вона стильно і брутально.

Голлівудська борода або "бретта" – це м'який плавний перехід від зачіски з невеликою кількістю волосся навколо рота. На решті обличчя – щетина.



Голівудська / Фото pinterest

Качиний хвіст

Замість рівної округлої борідки або зубчиків вилки – один трикутний хвостик (як у качки).

Причому довжина поступово зростає від бакенбардів до підборіддя. Ця борода – лідер сезону.



Качиний хвіст / Фото pinterest

Якір

Ця борода проходить уздовж підборіддя і з'єднується у тонку смужку під нижньою губою (можна без вусів).

У тренді, до слова, перевернутий якір – яскравий варіант, який привертає увагу.



Якір і перевернутий якір / Фото pinterest

Французька вилка

Класична борода, але з фішкою: нижня частина розділена надвоє.

Саме так виглядає французька вилка – з двома зубцями.



Французька вилка / Фото pinterest

І зверни увагу Чому не росте борода: найкращі способи, як відростити її в домашніх умовах

Важливо! Не забувай, що головне завдання бороди – створити контраст, виокремити ті чи інші риси твого обличчя. А обличчя у людей дуже різні, тож і підкреслювати доводиться різні риси.

Не існує універсальної бороди, яка пасуватиме кожному чи будь-якому чоловікові. Як вибрати потрібну форму для саме твого типу обличчя – залюбки порадить фахівець барбер або стиліст.

Тож і від Men 24 та ж порада, незмінна й безперечна: враховуй моду і тренди, але – будь собою.