За последние несколько лет борода стала неизменным атрибутом стильного и ухоженного мужчины. Ее обладатель и ухаживает за собой, и к барбершопам ходит регулярно. Впрочем, существует ряд мифов, связанных с отращиванием бороды, в которые почему-то до сих пор верят многие мужчины. Разрушаем их на Men 24.

Если ты собрался отращивать бороду, тебе следует попрощаться с популярными мифами, связанными с этим процессом. О них Men 24 расскажет и поможет разрушить!

Тебе понадобится Почему не растет борода: лучшие способы, как отрастить ее в домашних условиях

Миф №1: Бритье способствует быстрому росту бороды

Реальность: Все твое бритье бороды – это избавление от бороды. Нет никаких научных доказательств, которые бы свидетельствовали, что бритье способствует ускорению роста волос или появлении желаемой густоты. Только время и генетика делают это.



Бритье не способствует быстрому росту бороды / Фото Wavebreak Media LTD

Миф №2: Масла для роста бороды работают

Реальность: Масла, сыворотки и таблетки для роста бороды не влияют на ее рост. По крайней мере этому нет научных доказательств. Поэтому ты можешь стать жертвой мошенников, которые предлагают под видом чудодейственных средств фальшивку. Зато существуют такие витамины, как биотин, которые помогут улучшить здоровье твоих волос, но они не изменят генетические возможности.



Масла могут подарить разве что блеск бороде / Фото balding beards

Миф №3: Летом с бородой жарко

Реальность: Борода помогает спасать твоё лицо от УФ-лучей. Также она отводит пот, создавая охлаждающий поток воздуха. Единственный минус бороды летом – под ней нет загара. Будь готов к этому, если в один прекрасный день тебе стрельнет в голову избавиться от нее.



Борода спасает кожу лица от УФ-лучей / Фото pxhere

Миф №4: Борода чешется

Реальность: Это нормально, когда на ранних стадиях роста бороды возникает зуд, но это быстро проходит. Борода, как правило, не чешется, и зуд больше свидетельствует о том, что ты неправильно ухаживаешь за растительностью на лице.



Борода может чесаться, если неправильно за ней ухаживать / Фото istock

Миф №5: Борода грязная

Реальность: Борода такая же грязная, как и волосы на голове. Поэтому твоя задача состоит в том, чтобы регулярно ухаживать за ней, мыть ее и сушить. Это позволит тебе не переживать из-за того, что растительность на лице "кишит микробами".



Бороду нужно регулярно мыть / Фото zeus

Миф №6: Чем больше, тем лучше

Реальность: Лучшая для тебя борода – это та, которую ты можешь отрастить, и какая будет дарить тебе удовольствие. Запомни раз и навсегда, что борода – не признак мужества! Поэтому мейнстримно отращивать ее не следует, если она совсем уж не к лицу тебе.

Избавляйся мифов, которые мешают отращиванию бороды твоей мечты. Также помни о том, что сам процесс часто длительный, поэтому наберись терпения и будь готов к тому, что результат появится не сразу!