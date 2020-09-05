5 вагомих причин починати свій ранок з сексу
Якщо вірити сексологам, то саме ранковий секс принесе тобі найбільше задоволення та користі. Спробуймо розібратися в їхніх аргументах на користі заняття коханням саме після пробудження.
Ми на Men 24 зібрали 5 вагомих причин займатися сексом зранку, якими свого часу поділились сексологи з усього світу.
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Значно приємніше
Ранковий секс від вечірнього відрізняється тим, що під час цього процесу ти не почуваєшся пригніченим та виснаженим. Воно й не дивно, адже ввечері після роботи іноді немає сил навіть душ прийняти, а що вже говорити про заняття коханням. Саме тому сексологи переконані, що починати свій день з сексу – правильне рішення.
- Зранку ти ще бадьорий, а голова не забита зайвим непотребом, який відволікатиме від процесу.
Зранку голова вільна від зайвих думок, які відволікають від процесу / Фото pixabay
Більше не потрібна кава
Якщо ти досі залежний від кави – рекомендуємо "підсісти" на ранковий секс. Заняття коханням не лише допомагає насолодитися коханою людиною, а й добряче бадьорить. Не зайвою буде згадка про те, що хороший та якісний секс позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, чого не скажеш про зловживання кавою.
- Учені вирахували, що найкраще займатися сексом між 8 і 9 годинами ранку. Саме на цей час припадає пік сексуальної активності як у чоловіків, так і у жінок.
Можна нарешті відмовитися від кави щоранку / Фото pixabay
Не потрібен спортзал
Хороший ранковий секс може замінити тобі похід до спортзалу. Тож добряче подумай, чи готовий ти проміняти свою партнерку на бігову доріжку, до прикладу.
- Учені переконують, що година активного заняття сексом дозволяє спалювати 240 ккал. Рівно стільки ж спалюється після 30 хвилин пробіжки. Ну, ти зрозумів.
Година активного заняття сексом спалює 240 ккал / Фото istock
Чудовий настрій
Якщо ти не надто любиш свою роботу – ми, звичайно ж, надіємось, що це не так – то ранковим сексом займатися тобі необхідно. Він не лише бадьорить та спалює калорії, а й може чудово підняти тобі настрій на весь день.
- З хорошими емоціями значно легше іти на роботу та досягати бажаних вершин. Головне – не запізнитися на ту ж роботу тому, що ти надто захопився заняттям сексом. Хоча, якщо у тебе просунутий бос – ця причина буде для нього вагомою.
Секс зранку заряджає позитивними емоціями / Фото isctock
Хороша мотивація
Якщо тобі завжди бракує причин зайнятися своїм зовнішнім виглядом, то ранковий секс може стати чудовим мотиватором це робити. Ти нарешті навчишся готуватися до відповідального процесу з вечора: приймеш душ, зробиш інтимну стрижку, покладеш контрацептиви та лубрикант на тумбочку біля ліжка.
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- Щоб прибрати неприємний запах з рота, тримай біля ліжка кілька зерен кави. Просто пожуй їх опісля пробудження. І не потрібно буде бігти до вбиральні, аби почистити зуби.
Якщо ти досі не любив займатися ранковим сексом – рекомендуємо переглянути своє ставлення до цього процесу. Він не лише подарує тобі бадьорість на весь день, а й дозволить зблизитися зі своєю коханою ще більше.