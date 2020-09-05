Якщо вірити сексологам, то саме ранковий секс принесе тобі найбільше задоволення та користі. Спробуймо розібратися в їхніх аргументах на користі заняття коханням саме після пробудження.

Ми на Men 24 зібрали 5 вагомих причин займатися сексом зранку, якими свого часу поділились сексологи з усього світу.

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Значно приємніше

Ранковий секс від вечірнього відрізняється тим, що під час цього процесу ти не почуваєшся пригніченим та виснаженим. Воно й не дивно, адже ввечері після роботи іноді немає сил навіть душ прийняти, а що вже говорити про заняття коханням. Саме тому сексологи переконані, що починати свій день з сексу – правильне рішення.

Зранку ти ще бадьорий, а голова не забита зайвим непотребом, який відволікатиме від процесу.

Зранку голова вільна від зайвих думок, які відволікають від процесу / Фото pixabay

Більше не потрібна кава

Якщо ти досі залежний від кави – рекомендуємо "підсісти" на ранковий секс. Заняття коханням не лише допомагає насолодитися коханою людиною, а й добряче бадьорить. Не зайвою буде згадка про те, що хороший та якісний секс позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, чого не скажеш про зловживання кавою.

Учені вирахували, що найкраще займатися сексом між 8 і 9 годинами ранку. Саме на цей час припадає пік сексуальної активності як у чоловіків, так і у жінок.

Можна нарешті відмовитися від кави щоранку / Фото pixabay

Не потрібен спортзал

Хороший ранковий секс може замінити тобі похід до спортзалу. Тож добряче подумай, чи готовий ти проміняти свою партнерку на бігову доріжку, до прикладу.

Учені переконують, що година активного заняття сексом дозволяє спалювати 240 ккал. Рівно стільки ж спалюється після 30 хвилин пробіжки. Ну, ти зрозумів.

Година активного заняття сексом спалює 240 ккал / Фото istock

Чудовий настрій

Якщо ти не надто любиш свою роботу – ми, звичайно ж, надіємось, що це не так – то ранковим сексом займатися тобі необхідно. Він не лише бадьорить та спалює калорії, а й може чудово підняти тобі настрій на весь день.

З хорошими емоціями значно легше іти на роботу та досягати бажаних вершин. Головне – не запізнитися на ту ж роботу тому, що ти надто захопився заняттям сексом. Хоча, якщо у тебе просунутий бос – ця причина буде для нього вагомою.

Секс зранку заряджає позитивними емоціями / Фото isctock

Хороша мотивація

Якщо тобі завжди бракує причин зайнятися своїм зовнішнім виглядом, то ранковий секс може стати чудовим мотиватором це робити. Ти нарешті навчишся готуватися до відповідального процесу з вечора: приймеш душ, зробиш інтимну стрижку, покладеш контрацептиви та лубрикант на тумбочку біля ліжка.

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Щоб прибрати неприємний запах з рота, тримай біля ліжка кілька зерен кави. Просто пожуй їх опісля пробудження. І не потрібно буде бігти до вбиральні, аби почистити зуби.

Якщо ти досі не любив займатися ранковим сексом – рекомендуємо переглянути своє ставлення до цього процесу. Він не лише подарує тобі бадьорість на весь день, а й дозволить зблизитися зі своєю коханою ще більше.