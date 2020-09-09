Казалось бы, мифам не место в нашей кровати. Но, к сожалению, ложные утверждения и стереотипы все же влияют на нашу интимную жизнь. Попробуем разобраться в самых распространенных мифах, связанных с сексом, чтобы раз и навсегда их разрушить.

Занятие сексом – дело индивидуальное, ведь каждый из нас вносит свои коррективы в этот приятный процесс. Впрочем, существует ряд мифов, которые мешают нам насладиться занятием любовью сполна. На Men 24 попытаемся разрушить самые распространенные мифы о сексе, в которые ты тоже до сих пор веришь.

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1. Мужчины думают только о сексе

Часто можно услышать утверждение, что мужчины зациклены исключительно на сексе, а женщины же мечтают о построении крепких и длительных отношений. Но здесь мы вынуждены тебя огорчить.

На самом деле о сексе женщины думают тоже очень часто. Если верить ученым, то барышни делают это по крайней мере 18 раз в день . У мужчин эта цифра достигает 34.

Но эти данные свидетельствуют хотя бы о том, что женщины тоже думают, а следовательно хотят заниматься сексом. Поэтому не стоит корить себя каждый раз, когда какая-то милая барышня вызвала у тебя бурную фантазию. Это нормально.



Женщины думают о сексе по 18 раз в день / Фото pixabay

2. Изменяют только мужчины

Ох, если бы так было, то и жилось бы нам всем значительно легче. Просто практика показывает, что женщины чаще склонны простить измену, если сравнивать с мужчинами.

Если говорить о влечение к другим, то и мужчины, и женщины могут хотеть других партнеров, находясь в отношениях. Это не очень нормально, если смотреть на ситуацию с точки зрения моногамии. Но и понятие нормальности – штука относительная.

Быть моногамным или полигамным – твой выбор , поэтому не нужно перекладывать ответственность на уровень тестостерона, слишком короткую юбку коллеги или еще что.

3. Нос мужчины расскажет о длине его члена

Всем бы хотелось, чтобы ответы на интересующие нас вопрос ы всегда были на поверхности. На самом деле, все не так однозначно, поэтому дамам не стоит нагло рассматривать нос мужчин ы , а также пальцы его рук.

К сожалению, ученые не выявили закономерности, которая доказывала б, что размер носа или длина пальцев свидетельствовали о габаритах члена мужчины.



Размер члена никак не определяется длиной носа или пальцев рук / Фото кадр из кино

4. Женщины не смотрят порно

Ага, так мы и поверили. На самом деле, представительницы прекрасной половины человечества те еще фанатки фильмов для взрослых. Правда, вкусы у них весьма специфичны.

Как показывают исследования, женщины предпочитают гей-порно . Поэтому не удивляйся, что твоя девушка не слишком охотно смотрит порно с тобой. Просто у вас разные вкусы. И это, скорее всего, хорошо.

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5. Афродизиаки вызывают возбуждение

Ты можешь съесть ведро клубники, а также уплетать устрицы. Ничего плохого с тобой не случится. Ну, подумаешь, появятся аллергическая реакция и резкие позывы в туалет. Это не самое худшее, что может с тобой случиться.

Если же серьезно, то афродизиаки действуют на нас "правильно" только благодаря эффекту плацебо . Тем, кто не верит в их эффект, вообще не стоит их есть. Да и вообще, есть перед сексом – не лучшая идея.



Афродизиаки не вызывают возбуждения / Фото vitamini