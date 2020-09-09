5 самых распространенных мифов о сексе, в которые ты до сих пор веришь
Казалось бы, мифам не место в нашей кровати. Но, к сожалению, ложные утверждения и стереотипы все же влияют на нашу интимную жизнь. Попробуем разобраться в самых распространенных мифах, связанных с сексом, чтобы раз и навсегда их разрушить.
Занятие сексом – дело индивидуальное, ведь каждый из нас вносит свои коррективы в этот приятный процесс. Впрочем, существует ряд мифов, которые мешают нам насладиться занятием любовью сполна. На Men 24 попытаемся разрушить самые распространенные мифы о сексе, в которые ты тоже до сих пор веришь.
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1. Мужчины думают только о сексе
Часто можно услышать утверждение, что мужчины зациклены исключительно на сексе, а женщины же мечтают о построении крепких и длительных отношений. Но здесь мы вынуждены тебя огорчить.
- На самом деле о сексе женщины думают тоже очень часто. Если верить ученым, то барышни делают это по крайней мере 18 раз в день. У мужчин эта цифра достигает 34.
Но эти данные свидетельствуют хотя бы о том, что женщины тоже думают, а следовательно хотят заниматься сексом. Поэтому не стоит корить себя каждый раз, когда какая-то милая барышня вызвала у тебя бурную фантазию. Это нормально.
Женщины думают о сексе по 18 раз в день / Фото pixabay
2. Изменяют только мужчины
Ох, если бы так было, то и жилось бы нам всем значительно легче. Просто практика показывает, что женщины чаще склонны простить измену, если сравнивать с мужчинами.
Если говорить о влечение к другим, то и мужчины, и женщины могут хотеть других партнеров, находясь в отношениях. Это не очень нормально, если смотреть на ситуацию с точки зрения моногамии. Но и понятие нормальности – штука относительная.
- Быть моногамным или полигамным – твой выбор, поэтому не нужно перекладывать ответственность на уровень тестостерона, слишком короткую юбку коллеги или еще что.
3. Нос мужчины расскажет о длине его члена
Всем бы хотелось, чтобы ответы на интересующие нас вопросы всегда были на поверхности. На самом деле, все не так однозначно, поэтому дамам не стоит нагло рассматривать нос мужчины, а также пальцы его рук.
- К сожалению, ученые не выявили закономерности, которая доказывала б, что размер носа или длина пальцев свидетельствовали о габаритах члена мужчины.
Размер члена никак не определяется длиной носа или пальцев рук / Фото кадр из кино
4. Женщины не смотрят порно
Ага, так мы и поверили. На самом деле, представительницы прекрасной половины человечества те еще фанатки фильмов для взрослых. Правда, вкусы у них весьма специфичны.
- Как показывают исследования, женщины предпочитают гей-порно . Поэтому не удивляйся, что твоя девушка не слишком охотно смотрит порно с тобой. Просто у вас разные вкусы. И это, скорее всего, хорошо.
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5. Афродизиаки вызывают возбуждение
Ты можешь съесть ведро клубники, а также уплетать устрицы. Ничего плохого с тобой не случится. Ну, подумаешь, появятся аллергическая реакция и резкие позывы в туалет. Это не самое худшее, что может с тобой случиться.
- Если же серьезно, то афродизиаки действуют на нас "правильно" только благодаря эффекту плацебо. Тем, кто не верит в их эффект, вообще не стоит их есть. Да и вообще, есть перед сексом – не лучшая идея.
Афродизиаки не вызывают возбуждения / Фото vitamini
К счастью, большинство популярных мифов о сексе не имеют негативного влияния на твоё здоровье. Впрочем, мы рекомендуем стараться разрушать их как можно скорее, чтобы они не помешали получению максимального наслаждения