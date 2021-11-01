Підписники Кароліни Страмаре мали можливість не лише помилуватися спокусливими вигинами красуні, а й її сталевим пресом. Не дивно, що кадр шалено припав до душі як нам, так і її армії прихильників.

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"Насолоджуйся своєю ніччю Геловіну", – написала вона під публікацією.

Ох, ми то точно насолоджуємося цією ніччю. Особливо, якщо враховувати, що компанію – хоч і віртуальну – нам складає неймовірна Міс Італія 2019.

Прихильники моделі теж у захваті від її світлини. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Я закохався в тебе";

"Ти просто надзвичайна. Так ще й з приголомшливим поглядом";

"Твоє тіло захоплює кожного";

"Неймовірно вродлива";

"Ти дивовижна жінка";

"Як можна бути настільки досконалою?";

"Я просто у захваті від тебе".



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Ми погоджуємося з кожним словом підписників Кароліни Страмаре. А ще наполегливо рекомендуємо тобі долучитися до армії її прихильників. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від моделі?