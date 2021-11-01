Подписчики Каролины Страмаре имели возможность не только полюбоваться соблазнительными изгибами красавицы, но и ее стальным прессом. Неудивительно, что кадр безумно пришелся по душе как нам, так и ее армии поклонников.
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"Наслаждайся своей ночью Хэллоуина", – написала она под публикацией.
Ох, мы-то точно наслаждаемся этой ночью. Особенно, если учитывать, что компанию – хоть и виртуальную – нам составляет невероятная Мисс Италия 2019 года.
Поклонники модели тоже в восторге от ее фотографии. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев. Традиционно, лови лучшие из них:
- "Я влюбился в тебя";
- "Ты просто удивительная. Да еще и с потрясающим взглядом";
- "Твое тело восхищает каждого";
- "Невероятно красивая";
- "Ты удивительная женщина";
- "Как можно быть столь совершенной?";
- "Я просто в восторге от тебя".
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Мы согласны с каждым словом подписчиков Каролины Страмаре. А еще настоятельно рекомендуем тебе приобщиться к армии ее поклонников. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от модели?