Подопечная Потапа показала соблазнительные ягодицы: горячее видео
23-летняя Мишель Андраде порадовала своих подписчиков не только тем, что скоро появится ее новый клип. Красавица еще и выложила крутое видео, на котором она бегает по пляжу в купальнике, какой прекрасно подчеркивает ее невероятную фигуру. Просто посмотри, какая она крутая.
Мишель Андраде выложила на своей странице в инстаграме милое видео, на котором можно насладиться невероятной фигурой крохи. Men 24 делится роликом с тобой, чтобы ты тоже имел возможность увидеть волшебную подопечную Потапа.
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Девушка призналась, что съемки клипа на песню "tonight" продолжались три дня. И это впервые в ее жизни продолжительность съемочного процесса превышала 25 часов.
"Уже активно идет процесс монтажа клипа. И я уже жду, каким же будет клип! Открою вам небольшие секреты клипа: 9 локаций, 11 образов. Этот клип, который передаст яркие флэшбеки лета", – написала она на своей странице.
Смотри это милое видео, ставь лайк Мишель и приобщайся к комментаторам, которые не пожалели теплых слов для красавицы:
"Вау-вау, крошка. Какая же ты секси";
"Какая ты офигенная";
"Вот же ж попка";
"Ничего себе качок";
"Очень красивая. Так держать";
"Ты – богиня красоты";
"Крутая малышка";
"Самая обаятельная".
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Осталось только дождаться клипа. Подозреваем, что он будет таким же жарким, как и эта милая боливийка.