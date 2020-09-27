23-летняя Мишель Андраде порадовала своих подписчиков не только тем, что скоро появится ее новый клип. Красавица еще и выложила крутое видео, на котором она бегает по пляжу в купальнике, какой прекрасно подчеркивает ее невероятную фигуру. Просто посмотри, какая она крутая.

Мишель Андраде выложила на своей странице в инстаграме милое видео, на котором можно насладиться невероятной фигурой крохи. Men 24 делится роликом с тобой, чтобы ты тоже имел возможность увидеть волшебную подопечную Потапа.

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Девушка призналась, что съемки клипа на песню "tonight" продолжались три дня. И это впервые в ее жизни продолжительность съемочного процесса превышала 25 часов.

"Уже активно идет процесс монтажа клипа. И я уже жду, каким же будет клип! Открою вам небольшие секреты клипа: 9 локаций, 11 образов. Этот клип, который передаст яркие флэшбеки лета" , – написала она на своей странице.

Смотри это милое видео, ставь лайк Мишель и приобщайся к комментаторам, которые не пожалели теплых слов для красавицы:

"Вау-вау, крошка. Какая же ты секси";

"Какая ты офигенная";

"Вот же ж попка";

"Ничего себе качок";

"Очень красивая. Так держать";

"Ты – богиня красоты";

"Крутая малышка";

"Самая обаятельная".

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