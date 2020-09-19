Місіонерська поза – одна з найулюбленіших секс-поз серед пар по всьому світу. Воно й не дивно, адже вона передбачає отримання задоволення та візуальний контакт, який так цінують. У новій рубриці Бібліотека оргазмів пройдемося по плюсах і мінусах цієї пози, які тобі варто знати.

Займатися сексом у місіонерській позі подобається багатьом, адже вона дозволяє не лише налагодити візуальний контакт, а й досягнути глибокого проникнення та забезпечити палітру приємних відчуттів. Men 24 розбирається у плюсах і мінусах місіонерської пози, які слід знати!

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Плюси місіонерської пози

Для неї

Відсутність напруження. Панянка у місіонерській позі може насолоджуватися процесом без зайвих зусиль. Тут головне гарно вмоститися і повністю покластися на свого партнера, тобто на тебе!

Тож ти просто зобов'язаний проявити усю свою майстерність, аби не розчарувати партнерку.

Недоліків фігури не видно. Якщо у твоєї партнерки є певні сумніви стосовно своєї фігури, то місіонерська позиція дозволить на них не зациклюватися.

Тут усе логічно: твій погляд буде прикутим до її обличчя.

Стимуляція клітора. Під час заняття сексом у місіонерській позі чудово стимулюється клітор. Цьому сприяє тертя обох тіл.

Можеш допомагати руками подарувати їй максимальне задоволення. Лиш не перестарайся.



У місіонерській позі контролюєш процес ти / Фото Women's Health

Для нього

Ти тут господар. Ти зверху, тож ти й керуєш процесом. Тож темп, глибина та кут проникнення цілком і повністю – твої зони відповідальності. Здавалося б, усе чудово: роби, що тобі заманеться.

Насправді ж, перед тобою чимала відповідальність, адже вона процес практично не контролює.

Контроль еякуляції. У місіонерській позі ти можеш контролювати темп і глибину проникнення. Це дозволяє продовжити приємний процес.

Не забувай звертати увагу на свою партнерку, коли міняєш темп. Мова її тіла дозволить зрозуміти, наскільки вона близька до кульмінації.

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Мінуси місіонерської пози

Для неї

Вага партнера. Якщо ти відверто не пушинка, то не потрібно навалюватися на свою кохану. Уяви, що на тебе накинули два мішки з картоплею. Таке собі відчуття, правда?

Обмеженість у рухах. У місіонерській позі вона цілком і повністю покладається на тебе, тож постарайся не підвести її та подарувати бажане блаженство.



Не забувай про свою вагу під час сексу / Фото prevention

Для нього

Руки здебільшого зайняті. Якщо ти обожнюєш під час сексу пестити її груди або ж інші зони тіла, то місіонерська поза тут трохи сковує твої рухи. Воно й не дивно, адже ти повинен впиратися в ліжко або підлогу.

Наступного разу ми пройдемося по перевагах і недоліках пози вершниці. Тож не проґав!