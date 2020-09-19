Миссионерская поза – одна из самых любимых секс-поз среди пар по всему миру. Оно и неудивительно, ведь она предполагает получение удовольствия и визуальный контакт, который так ценят. В новой рубрике Библиотека оргазмов пройдемся по плюсах и минусах этой позы, которые тебе следует знать.

Заниматься сексом в миссионерской позе нравится многим, ведь она позволяет не только наладить визуальный контакт и достичь глубокого проникновения, а также обеспечить палитру приятных ощущений. Men 24 разбирается в плюсах и минусах миссионерской позы, которые следует знать!

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Плюсы миссионерской позы

Для нее

Отсутствие напряжения. Барышня в миссионерской позе может наслаждаться процессом без лишних усилий. Здесь главное хорошо устроиться и полностью положиться на своего партнера, то есть тебя!

Поэтому ты просто обязан проявить все свое мастерство , чтобы не разочаровать партнершу.

Недостатков фигуры не видно. Если в твоей партнерши есть определенные сомнения относительно своей фигуры, то миссионерская позиция позволит на них не зацикливаться.

Здесь все логично: твой взгляд будет прикован к ее лицу .

Стимуляция клитора. Во время занятия сексом в миссионерской позе прекрасно стимулируется клитор. Этому способствует трения обоих тел.

Можешь помогать руками подарить ей максимальное удовольствие. Только не переусердствуй.



В миссионерской позе контролируешь процесс ты / Фото Women's Health

Для него

Ты здесь хозяин. Ты сверху, поэтому ты и управляешь процессом. Поэтому темп, глубина и угол проникновения целиком и полностью – твои зоны ответственности. Казалось бы, все замечательно: делай, что тебе заблагорассудится.

На самом деле, перед тобой большая ответственность , ведь она процесс практически не контролирует.

Контроль эякуляции. В миссионерской позе ты можешь контролировать темп и глубину проникновения. Это позволяет продлить приятный процесс.

Не забывай обращать внимание на свою партнершу, когда меняешь темп . Язык ее тела позволит понять, насколько она близка к кульминации.

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Минусы миссионерской позы

Для нее

Вес партнера. Если ты явно не пушинка, то не нужно наваливаться на свою возлюбленную. Представь, что на тебя положили два мешка с картошкой. Не очень приятное ощущение, правда?

Ограниченность в движениях. В миссионерской позе она целиком и полностью возлагается на тебя, поэтому постарайся не подвести ее и подарить желаемое блаженство.



Не забывай о своем весе во время секса / Фото prevention

Для него

Руки в основном заняты. Если ты обожаешь во время секса ласкать ее грудь или другие зоны тела, то миссионерская поза здесь немного сковывает твои движения. Оно и неудивительно, ведь ты должен упираться в постель или пол руками.