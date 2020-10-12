Первый "Крепкий орешек" Джона Мактирнана вышел в прокат 25 декабря 1988 – 32 года назад. Но несмотря на это его до сих пор считают одним из самых крутых из когда-либо созданных боевиков. Из-за чего же фильм имел такой успех?

Из-за неординарного сюжета, который умело связал боевик, триллер и комедию. И из-за главного героя – простого копа Джона Макклейна, который стал героем. Причем таким, которых раньше в фильмах не видели.

Но сегодня Men 24 говорить будет не об Уиллисе (это отдельная тема), а о фильме – о маленьких, но очень ярких деталях, заметить которые можно разве что на сто первом просмотре.

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Джон Макклейн стал героем, которого до этого не видела Америка / Скриншот с фильма

Отнюдь не игра

Полет в пропасть

Злодея Ганса Грубера сыграл британский актер Алан Рикман – который вообще не хотел сниматься в боевиках. Почему? Боялся выстрелов и всевозможных опасностей. А тут еще и режиссер Мактирнан – сторонник максимального реализма.

Кто знает, как его убедили, но образ он создал идеально. А почему бы и нет, если вокруг столько желающих помочь! Например, режиссер постоянно заставлял напарников Рикмана по сценам импровизировать – так и достигал искренних эмоций.

Показательный пример – финальная сцена, в которой Грубер падает из окна небоскреба. Рикман должен был упасть на счет "три", но... Сбросили его на "два". С шестиметровой высоты. Поэтому ужас на его лице более чем искренний.



Рикман действительно упал – его сбросили не на "три", как обещали, а на "два" / Скриншот с фильма

Когда оружие – совсем не твое

Рикман играл опытного преступника, но в жизни не имел дела ни с одним оружием. Более того, он его боялся. Поэтому каждый раз вздрагивал, когда стрелял. И как ни бился режиссер, в итоге пришлось решать эту проблему монтажом.

Легко проверить: после каждого выстрела Грубера камера переключается на общий план.



Через мгновение раздастся выстрел – но камера уже будет показывать задний план / Скриншот с фильма

Акцент на акценте

Зато Рикман имел и положительную фишку, которая сыграла в фильме: он умел хорошо подделывать американский акцент. Так родилась сцена встречи Грубера и Макклейна – одна из самых ярких и драматических в фильме.

Да, эпизода, когда Грубер пытается обмануть Макклейна и выдать себя за одного из заложников, сначала в сценарии не было.

Именно перед началом съемок этой сцены Рикман подвернул ногу, когда... Прыгнул с метровой высоты. Сильно подвернул – совсем не мог ходить . Именно поэтому Ганс Грубер простоял всю сцену на одном месте.



Грубер стоял всю сцену на месте, потому что Рикман перед этим подвернул ногу / Скриншот с фильма

И ты, Брюс

А где же Холли

Макклейн приезжает в офис жены и спрашивает охранника, где ее найти. Охранник говорит: мол, сам ищи – вот компьютер. Макклейн долго ищет, путает фамилии (потому что жена сменила), и наконец видит, что Холли на 30 этаже.

И все бы ничего, но тут охранник рассказывает, что в доме остались только гости празднования и только на 30 этаже. То есть, он сразу знал, где Холли. Сцена нужна была лишь для демонстрации проблем в семейной жизни Джона.

О, ну, может еще для того, чтобы показать удивительную как на 1988 год технику – компьютер (с сенсорным экраном!).



Проблемы в семье можно показать и через сенсорный экран / Скриншот с фильма

Уиллис – не йог

Фанаты хорошо помнят сцену, в которой Грубер с приспешником Карлом расстреливают стеклянные перегородки в офисе, чтобы заставить Макклейна ходить по битому стеклу . Так вот, несмотря на истинную приверженность натурализму, Уиллис – не йог, и резать ноги не хотел.

Поэтому носил на них резиновые ступни, которые были неотличимы от настоящих. Верхний край "ступни" можно на мгновение увидеть в сцене, где Уиллис лежит на полу – его штанина подтянутая высоко над икрой.



Не поверите, но это не босая нога Брюса Уиллиса / Скриншот с фильма

Стол не виноват

В этом же эпизоде ​​еще одна интересность: бандюган Карл обижен на Макклейна, который убил его брата Тони.

Так вот, Джон убегает, несмотря на битое стекло, но Карл почему-то не преследует его по кровавому следу, а берется крушить стол.



Кровавый след Брюса почему-то не заставил врагов следовать за ним / Скриншот с фильма

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Чудесатые чудеса

Волшебный грузовик

Команда Грубера приехала в "Накатоми" на подземную парковку грузовиком Pacific Courier. Позже, когда Грубер и его люди планируют пути отхода, с того же грузовика выезжает карета "скорой". Вот откуда она там взялась? Магия.



Пустая машина – ой, нет, уже машина в машине / Скриншот с фильма

Перекрестные связи

Джон Макклейн долго убеждал сержанта Эла Пауэлла, что здание "Накатоми" действительно захватили террористы. А когда убедил, то наконец приехало много полиции. Одним из первых показали сержанта, которого играл Энтони Пек. И – внимание:

В третьем "Крепком орешке" Пек играет детектива полиции Нью-Йорка Рика Уолша, который всегда использует номер своего полицейского значка для игры в лотерею.

Рик погибает от рук Отто, наемника Саймона Грубера – брата Ганса Грубера. А потом Макклейн понимает, что Отто преступник, выдающий себя за полицейского – потому что тот носит значок Рика.

Уолш – тот же персонаж, который фигурировал и в первом "Крепком орешке". Wikipedia не соврет же, да и почему не поверить, учитывая как значительное количество намеков , так и то, что Макклейна перевели со службы в Нью-Йорке в Лос-Анджелес.



Энтони Пек в "Крепком орешке" и "Крепком орешке 3: Возмездии" / Скриншот с фильма

Бармен Макклейн

Пауэлл сразу верит, что Макклейн – коп. А вот Робинсон (тот такой противный полицейский) – нет. Он даже говорит Пауэллу, что Макклейн может быть обычным барменом.

И не зря. Это "гиперссылка" к карьере Брюса Уиллиса. Он бросил школу в 1977, уехал в Нью-Йорк и там работал барменом в баре Kamikaze на Манхэттене. Пока не стал актером, конечно.



И кто же из трех – бармен? / Скриншот с фильма

Но кто такой Джон Макклейн, обычный человек или супергерой – решать только тебе! Только после 102-го просмотра фильма, естественно.