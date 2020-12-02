Для многих из нас 2020 превратился в эпоху радикальных перемен. Из-за коронавируса пришлось покинуть офисы и научиться работать дома. Да, есть плюсы – можно утром подольше поспать, не тратя время на добирание на работу. Но минусов, будем честны, значительно больше.

Не будем о плохом – поговорим сегодня на Men 24 о том, что улучшает настроение даже в разгар пандемии COVID-19. Мир изменился, а вместе с ним изменился и наш деловой одежды.

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Канадский бренд одежды Henri Vézina выпустил коллекцию "Работа из дома", в которой показал современные тренды – элегантные, стильные, изысканные, но и немного забавные. Продвигать коллекцию помогает креативное агентство Dentsu.

Что полезного в этой коллекции – фактически, креативщики показали способ, как можно уменьшить цену своего гардероба едва ли не на половину. Ведь беспокоиться можно только о верхе своего официального наряда – низ же никто не увидит.



Мужской деловой стиль 2020 года / Фото henrivezina



Особенно заботиться надо о верхе, а низ и так никто не увидит / Фото henrivezina



Даже если ты работаешь из дома – не забывай о стиле и красоте / Фото henrivezina

К слову, в июне компания Prisma также начала рекламную кампанию с подобной тематикой линейки одежды. Вице-президент компании по спорту и одежде Пяйви Хоул разложил все по полочкам:

"Это может показаться немного смешным. Но на самом деле – нит. Одеваться так стало нормой во время общения в социальных сетях. Сейчас это – часть нового лексикона одежды, да и образа жизни в целом".



Prisma также предложила интересные варианты делового стиля эпохи COVID-19 / Фото Joni Furstenborg



Трудно не быть в хорошем настроении, если выглядеть вот так / Фото Joni Furstenborg

А какой тебе вариант нравится больше – от Prisma, или же от Henri Vézina?