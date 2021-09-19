Відверте фото Анллела Сагра зробила на ліжку. На ньому фітнес-модель позує у мереживній спідній білизні. Образ дозволив не лише помилуватися сталевим пресом красуні, а й її пишними формами.

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"Говори до мене", – написала вона під публікацією.

Не дивно, що цей заклик сподобався прихильникам Анллели Сагри. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів, які їй залишили під постом:

"Твоє тіло приголомшує";

"Яка ж ти сильна та приваблива";

"Справжня богиня";

"Ранкова краса";

"Абсолютно надзвичайна жінка";

"Сексуальна крихітка";

"Не можу намилуватися тобою";

"Найкрасивіша жінка на землі";

"Ти сама добре знаєш, що привертає максимум уваги".



Анллела Сагра розбурхала мережу у спокусливій білизні / Фото з інстаграму Сагри

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Анллела Сагра однозначно викликає непідробний захват. Спокуслива фітнес-модель не лише хизується своїм ідеальним тілом, а й регулярно викладає гарячі фото. Тож не підписатися на неї в інстаграмі – справжній гріх!