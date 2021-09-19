Відверте фото Анллела Сагра зробила на ліжку. На ньому фітнес-модель позує у мереживній спідній білизні. Образ дозволив не лише помилуватися сталевим пресом красуні, а й її пишними формами.
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"Говори до мене", – написала вона під публікацією.
Не дивно, що цей заклик сподобався прихильникам Анллели Сагри. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів, які їй залишили під постом:
- "Твоє тіло приголомшує";
- "Яка ж ти сильна та приваблива";
- "Справжня богиня";
- "Ранкова краса";
- "Абсолютно надзвичайна жінка";
- "Сексуальна крихітка";
- "Не можу намилуватися тобою";
- "Найкрасивіша жінка на землі";
- "Ти сама добре знаєш, що привертає максимум уваги".
Анллела Сагра розбурхала мережу у спокусливій білизні / Фото з інстаграму Сагри
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Анллела Сагра однозначно викликає непідробний захват. Спокуслива фітнес-модель не лише хизується своїм ідеальним тілом, а й регулярно викладає гарячі фото. Тож не підписатися на неї в інстаграмі – справжній гріх!