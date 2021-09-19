Откровенное фото Анллела Сагра сделала на кровати. На нем фитнес-модель позирует в кружевном нижнем белье. Образ позволил не только полюбоваться стальным прессом красавицы, но и ее пышными формами.
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"Говори мне", – написала она под публикацией.
Неудивительно, что этот призыв понравился поклонникам Анллелы Сагры. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев, которые ей оставили под постом:
- "Твоё тело поражает";
- "Какая же ты сильная и привлекательная";
- "Настоящая богиня";
- "Утренняя красота";
- "Абсолютно удивительная женщина";
- "Сексуальная малышка";
- "Не могу налюбоваться тобой";
- "Самая красивая женщина на земле";
- "Ты сама знаешь, что привлекает максимум внимания".
Анллела Сагра взбудоражила сеть в соблазнительном белье / Фото с инстаграма Сагры
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Анллела Сагра однозначно вызывает неподдельный восторг. Соблазнительная фитнес-модель не только щеголяет своим идеальным телом, но и регулярно выкладывает горячие фото. Поэтому не подписаться на нее в инстаграме – настоящий грех!