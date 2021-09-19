Откровенное фото Анллела Сагра сделала на кровати. На нем фитнес-модель позирует в кружевном нижнем белье. Образ позволил не только полюбоваться стальным прессом красавицы, но и ее пышными формами.

Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

"Говори мне", – написала она под публикацией.

Неудивительно, что этот призыв понравился поклонникам Анллелы Сагры. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев, которые ей оставили под постом:

"Твоё тело поражает";

"Какая же ты сильная и привлекательная";

"Настоящая богиня";

"Утренняя красота";

"Абсолютно удивительная женщина";

"Сексуальная малышка";

"Не могу налюбоваться тобой";

"Самая красивая женщина на земле";

"Ты сама знаешь, что привлекает максимум внимания".



Анллела Сагра взбудоражила сеть в соблазнительном белье / Фото с инстаграма Сагры

Наслаждайся Морской лев провел мастер-класс: Хелен Овен развеселила фото, сделанными на пляже