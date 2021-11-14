Спокусливий кадр сподобався не лише нам, а й підписникам Джемми Леноччі. Тож ми буквально закликаємо тебе насолодитися ним. Гарантуємо, ти теж будеш у захваті від форм красуні!

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"Іноді потрібно змінити точку зору", – написала вона під публікацією.

Ми достеменно не знаємо, що саме вона мала на увазі. Але точно розуміємо, що від цього кадру просто неможливо відірвати погляду. Не дивно, що прихильники Джемми не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Приголомшлива фізика";

"Ти надзвичайна та дивовижна жінка";

"Найсексуальніша модель в інстаграмі";

"Я б зайнявся з тобою йогою";

"Спокуслива крихітка";

"Тобою неможливо намилуватися".



Джемма Леноччі знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Леноччі

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Слідкувати за Джеммою Леноччі в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися свіженькою порцією спокуси від італійської моделі.