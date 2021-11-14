Соблазнительный кадр понравился не только нам, но и подписчикам Джеммы Леноччи. Так что мы буквально призываем тебя насладиться им. Гарантируем, ты тоже будешь в восторге от форм красавицы!
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"Иногда нужно изменить точку зрения", – написала она под публикацией.
Мы точно не знаем, что именно она имела в виду. Но точно понимаем, что от этого кадра просто невозможно оторвать взгляд. Неудивительно, что поклонники Джеммы не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно, лови лучшие из них:
- "Потрясающая физика";
- "Ты удивительная и невероятная женщина";
- "Самая сексуальная модель в инстаграме";
- "Я бы занялся с тобой йогой";
- "Соблазнительная малютка";
- "Тобой невозможно налюбоваться".
Джемма Леноччи снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Леноччи
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Следить за Джеммой Леноччи в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться свеженькой порцией соблазна от итальянской модели.