Соблазнительный кадр понравился не только нам, но и подписчикам Джеммы Леноччи. Так что мы буквально призываем тебя насладиться им. Гарантируем, ты тоже будешь в восторге от форм красавицы!

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"Иногда нужно изменить точку зрения", – написала она под публикацией.

Мы точно не знаем, что именно она имела в виду. Но точно понимаем, что от этого кадра просто невозможно оторвать взгляд. Неудивительно, что поклонники Джеммы не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно, лови лучшие из них:

"Потрясающая физика";

"Ты удивительная и невероятная женщина";

"Самая сексуальная модель в инстаграме";

"Я бы занялся с тобой йогой";

"Соблазнительная малютка";

"Тобой невозможно налюбоваться".



Джемма Леноччи снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Леноччи

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