Ефектні кадри сподобалися не лише прихильникам Тані Брик, а й нам. Тож було б доволі несправедливо, якби ми позбавили і тебе можливості помилуватися українською моделлю.
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"Це світ чоловіків. Але це було б нічим без жінки або дівчини", – процитувала вона легендарний хіт Джеймса Брауна.
І ніхто не наважиться сперечатися з цими словами. Тож не дивно, що під публікацією Тані Брик назбиралися тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Вау, яка ж ви прекрасна";
- "Елегантний образ";
- "Надзвичайна";
- "Яка неймовірна дівчина";
- "Шикарна";
- "Дуже красиво".
Ефектні кадри Тані Брик розбурхали мережу / Фото з інстаграму Брик
Ефектні кадри Тані Брик розбурхали мережу / Фото з інстаграму Брик
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Таня Брик надзвичайно красива та спокуслива. Тож ми закликаємо тебе підписатися на українську модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися спокусливими кадрами, які вона регулярно викладає в мережі.