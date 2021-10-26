На світлині, яку Сара Гарріс виклала на своєму інстаграмі, вона позує у мереживному боді. Доповнюють образ вушка кролика. Не дивно, що кадр шалено сподобався її прихильникам у мережі.
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Підписники Сари Гарріс були максимально щедрими не лише на лайки. Вони ще й буквально засипали коментарями модель Playboy. Користувачі мережі оспівували не лише спокусливий образ красуні, а й її надзвичайні форми:
- "Ти приголомшлива крихітка";
- "Це тепер одне з моїх найулюбленіших фото";
- "Спокусливий кролик";
- "Ти надзвичайно красива";
- "Вродлива та сексуальна";
- "Це фото неймовірне";
- "Ти просто нереальна";
- "Кішечка, яка викликає захват";
- "Ти жінка з моїх найзаповітніших мрій".
Сара Гарріс знялася в образі сексуального кролика Playboy / Фото з інстаграму Гарріс
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Сара Гарріс – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію спокуси від моделі Playboy?