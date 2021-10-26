На світлині, яку Сара Гарріс виклала на своєму інстаграмі, вона позує у мереживному боді. Доповнюють образ вушка кролика. Не дивно, що кадр шалено сподобався її прихильникам у мережі.

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Підписники Сари Гарріс були максимально щедрими не лише на лайки. Вони ще й буквально засипали коментарями модель Playboy. Користувачі мережі оспівували не лише спокусливий образ красуні, а й її надзвичайні форми:

"Ти приголомшлива крихітка";

"Це тепер одне з моїх найулюбленіших фото";

"Спокусливий кролик";

"Ти надзвичайно красива";

"Вродлива та сексуальна";

"Це фото неймовірне";

"Ти просто нереальна";

"Кішечка, яка викликає захват";

"Ти жінка з моїх найзаповітніших мрій".



Сара Гарріс знялася в образі сексуального кролика Playboy / Фото з інстаграму Гарріс

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Сара Гарріс – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію спокуси від моделі Playboy?