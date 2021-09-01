На серии фотографий, которые Кара Дель Торо выложила в инстаграме, красавица щеголяет роскошными формами. Перед своей армией поклонников модель позирует в крохотном бикини. И это особенно пришлось им по душе.

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"Это называется самообслуживание", – написала она под публикацией.

Листай фото и узнай, что же имела в виду Кара Дель Торо. Но перед этим традиционно лови лучшие комментарии, которые ей оставили подписчики:

"Как можно быть такой совершенной?";

"Мне безумно нравится твой образ";

"У тебя чрезвычайный внешний вид";

"Потрясающая красавица";

"Какая же ты милая";

"Как всегда сексуальная и горячая";

"Это называется безупречностью";

"Выходи за меня!".



Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо

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