На серии фотографий, которые Кара Дель Торо выложила в инстаграме, красавица щеголяет роскошными формами. Перед своей армией поклонников модель позирует в крохотном бикини. И это особенно пришлось им по душе.
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"Это называется самообслуживание", – написала она под публикацией.
Листай фото и узнай, что же имела в виду Кара Дель Торо. Но перед этим традиционно лови лучшие комментарии, которые ей оставили подписчики:
- "Как можно быть такой совершенной?";
- "Мне безумно нравится твой образ";
- "У тебя чрезвычайный внешний вид";
- "Потрясающая красавица";
- "Какая же ты милая";
- "Как всегда сексуальная и горячая";
- "Это называется безупречностью";
- "Выходи за меня!".
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо
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