На серии фотографий, которые Кара Дель Торо выложила в инстаграме, красавица щеголяет роскошными формами. Перед своей армией поклонников модель позирует в крохотном бикини. И это особенно пришлось им по душе.

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"Это называется самообслуживание", – написала она под публикацией.

Листай фото и узнай, что же имела в виду Кара Дель Торо. Но перед этим традиционно лови лучшие комментарии, которые ей оставили подписчики:

  • "Как можно быть такой совершенной?";
  • "Мне безумно нравится твой образ";
  • "У тебя чрезвычайный внешний вид";
  • "Потрясающая красавица";
  • "Какая же ты милая";
  • "Как всегда сексуальная и горячая";
  • "Это называется безупречностью";
  • "Выходи за меня!".

Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо

Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо

Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо

Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо

Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо

Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо

Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть
Кара Дель Торо в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Дель Торо

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Нам также безумно нравится Кара Дель Торо. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на красавицу. Не пропусти свеженькую порцию горяченького от сексуальной модели.