Публікація Кармелли Роуз шалено припала до душі її прихильникам. Про це свідчать понад 70 тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів.

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Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе. Це буде своєрідний розігрів перед гарячими світлинами моделі:

"Ти дуже гаряча";

"Красива";

"Просто приголомшлива крихітка";

"Це дуже милий образ, Кармелла";

"Від цієї сукні просто неможливо відірвати погляду";

"Люблю тебе";

"У тебе дуже красиві очі";

"Я б хотів мати таку дівчину".



Кармелла Роуз одягнула сукню на голе тіло / Фото з інстаграму Роуз



Кармелла Роуз одягнула сукню на голе тіло / Фото з інстаграму Роуз



Кармелла Роуз одягнула сукню на голе тіло / Фото з інстаграму Роуз

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Кармелла Роуз – одна з тих небагатьох красунь, в яку дуже складно не закохатися. Тож рекомендуємо заглядати до неї на інстаграм тоді, коли дівчини немає вдома. Інакше без скандалу не обійтися.