Публікація Кармелли Роуз шалено припала до душі її прихильникам. Про це свідчать понад 70 тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів.
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Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе. Це буде своєрідний розігрів перед гарячими світлинами моделі:
- "Ти дуже гаряча";
- "Красива";
- "Просто приголомшлива крихітка";
- "Це дуже милий образ, Кармелла";
- "Від цієї сукні просто неможливо відірвати погляду";
- "Люблю тебе";
- "У тебе дуже красиві очі";
- "Я б хотів мати таку дівчину".
Кармелла Роуз одягнула сукню на голе тіло / Фото з інстаграму Роуз
Кармелла Роуз одягнула сукню на голе тіло / Фото з інстаграму Роуз
Кармелла Роуз одягнула сукню на голе тіло / Фото з інстаграму Роуз
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Кармелла Роуз – одна з тих небагатьох красунь, в яку дуже складно не закохатися. Тож рекомендуємо заглядати до неї на інстаграм тоді, коли дівчини немає вдома. Інакше без скандалу не обійтися.