На фото, яким Катаріна Мазепа поділилася в інстаграмі, вона позує у крихітному топі, який ледве прикриває її бюст. Доповнюють спокусливий образ коротенькі шорти. Не дивно, що це фото шалено сподобалося її підписникам.

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"Якщо взуття Попелюшці ідеально підійшло, то як вона його загубила?", – вирішила спитати у своїх підписників красуня.

Прихильники Катаріни Мазепи не лише поділилися кумедними поясненнями цієї ситуації, а й буквально засипали її компліментами. Традиційно лови найкращі з коментарів:

"Ти дійсно дуже красива";

"Приголомшлива";

"Абсолютно шикарна, моя мила";

"Моя сексуальна подруга";

"Як же мило, красиво та сексуально";

"Які ж у тебе красиві очі";

"Надзвичайно вродлива принцеса";

"На фото 2 Попелюшки";

"Цей колір дуже личить до твоєї шкіри".



Катаріна Мазепа у крихітному топі показала оголені груди / Фото з інстаграму Мазепи

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Слідкувати за Катаріною Мазепою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми пропонуємо і тобі долучитися до армії відданих прихильників сексуальної красуні. Гарантуємо, вона ще має чим тебе вразити та потішити!