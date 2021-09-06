На фото, каким Катарина Мазепа поделилась в инстаграме, она позирует в крохотном топе, который едва прикрывает ее бюст. Дополняют соблазнительный образ коротенькие шорты. Неудивительно, что это фото безумно понравилось ее подписчикам.

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"Если обувь Золушке идеально подошла, то как она ее потеряла?", – решила спросить у своих подписчиков красавица.

Поклонники Катарины Мазепы не только поделились забавными объяснениями этой ситуации, но и буквально засыпали ее комплиментами. Традиционно лови лучшие из комментариев:

"Ты действительно очень красивая";

"Потрясающая";

"Абсолютно шикарная, дорогая";

"Моя сексуальная подруга";

"Как же мило, красиво и сексуально";

"Какие у тебя красивые глаза";

"Чрезвычайно красивая принцесса";

"На фото 2 Золушки";

"Этот цвет очень подходит к твоей кожи".



Катарина Мазепа в крошечном топе показала обнаженную грудь / Фото с инстаграма Мазепы

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