На фото, каким Катарина Мазепа поделилась в инстаграме, она позирует в крохотном топе, который едва прикрывает ее бюст. Дополняют соблазнительный образ коротенькие шорты. Неудивительно, что это фото безумно понравилось ее подписчикам.

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"Если обувь Золушке идеально подошла, то как она ее потеряла?", – решила спросить у своих подписчиков красавица.

Поклонники Катарины Мазепы не только поделились забавными объяснениями этой ситуации, но и буквально засыпали ее комплиментами. Традиционно лови лучшие из комментариев:

  • "Ты действительно очень красивая";
  • "Потрясающая";
  • "Абсолютно шикарная, дорогая";
  • "Моя сексуальная подруга";
  • "Как же мило, красиво и сексуально";
  • "Какие у тебя красивые глаза";
  • "Чрезвычайно красивая принцесса";
  • "На фото 2 Золушки";
  • "Этот цвет очень подходит к твоей кожи".

Катарина Мазепа обнажила грудь перед фанатами
Катарина Мазепа в крошечном топе показала обнаженную грудь / Фото с инстаграма Мазепы

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Следить за Катариной Мазепой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы предлагаем и тебе присоединиться к армии преданных поклонников сексуальной красавицы. Гарантируем, она еще имеет чем тебя поразить и порадовать!