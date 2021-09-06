На фото, каким Катарина Мазепа поделилась в инстаграме, она позирует в крохотном топе, который едва прикрывает ее бюст. Дополняют соблазнительный образ коротенькие шорты. Неудивительно, что это фото безумно понравилось ее подписчикам.
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"Если обувь Золушке идеально подошла, то как она ее потеряла?", – решила спросить у своих подписчиков красавица.
Поклонники Катарины Мазепы не только поделились забавными объяснениями этой ситуации, но и буквально засыпали ее комплиментами. Традиционно лови лучшие из комментариев:
- "Ты действительно очень красивая";
- "Потрясающая";
- "Абсолютно шикарная, дорогая";
- "Моя сексуальная подруга";
- "Как же мило, красиво и сексуально";
- "Какие у тебя красивые глаза";
- "Чрезвычайно красивая принцесса";
- "На фото 2 Золушки";
- "Этот цвет очень подходит к твоей кожи".
Катарина Мазепа в крошечном топе показала обнаженную грудь / Фото с инстаграма Мазепы
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Следить за Катариной Мазепой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы предлагаем и тебе присоединиться к армии преданных поклонников сексуальной красавицы. Гарантируем, она еще имеет чем тебя поразить и порадовать!