На фотографии, которую Сара Харрис выложила на своем инстаграме, она позирует в кружевном боди. Дополняют образ ушки кролика. Неудивительно, что кадр безумно понравился ее поклонникам в сети.

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Подписчики Сары Харрис были максимально щедрыми не только на лайки. Они еще и буквально засыпали комментариями модель Playboy. Пользователи сети воспевали не только соблазнительный образ красавицы, но и ее чрезвычайные формы:

"Ты потрясающая малышка";

"Это теперь одно из моих самых любимых фото";

"Соблазнительный кролик";

"Ты очень красивая";

"Красивая и сексуальная";

"Это фото невероятное";

"Ты просто нереальна";

"Кошечка, которая вызывает восторг";

"Ты женщина из моих заветных желаний".



Сара Харрис снялась в образе сексуального кролика Playboy / Фото с инстаграма Харрис

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