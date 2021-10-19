На світлинах, які Селеста Брайт виклала на своєму інстаграмі, красуня позує у мереживній білизні. Усе для того, щоб кожен мав можливість вдосталь помилуватися її неймовірними формами.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Не дивно, що підписникам Селести Брайт шалено сподобався кадр. Вони не лише були максимально щедрими на лайки, а й буквально засипали модель коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти надзвичайно сексуальна крихітка";

"Солоденька та бездоганна";

"Надзвичайно приголомшлива";

"Чарівна дівчинка";

"Так і хочеться зацілувати тебе";

"Кожен сантиметр твого тіла ідеальний";

"Яка ж ти гаряча";

"Спекотна, наче пекло";

"Від тебе просто неможливо відірвати погляду";

"Ти справжня богиня".



Селеста Брайт приміряла еротичну спідню білизну / Фото з інстаграму Брайт



Селеста Брайт приміряла еротичну спідню білизну / Фото з інстаграму Брайт

Насолоджуйся Фітнес-модель Ана Чері звела з розуму своїх підписників в еротичній білизні

Слідкувати за Селестою Брайт в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо тобі долучитися до її армії прихильників. Гарантуємо, на тебе очікує ще дуже багато гарячого!