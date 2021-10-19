На фотографиях, которые Селеста Брайт выложила на своем инстаграме, красавица позирует в кружевном белье. Все для того, чтобы каждый имел возможность вдоволь полюбоваться ее невероятными формами.

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Неудивительно, что подписчикам Селесты Брайт безумно понравился кадр. Они не только были максимально щедрыми на лайки, но и буквально засыпали модель комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты очень сексуальная малышка";

"Сладенькая и безупречная";

"Чрезвычайно потрясающая";

"Волшебная девочка";

"Так и хочется зацеловать тебя";

"Каждый сантиметр твоего тела идеальный";

"Какая же ты горячая";

"Жаркая, как ад";

"От тебя просто невозможно оторвать взгляда";

"Ты настоящая богиня".



Селеста Брайт примерила эротическое нижнее белье / Фото с инстаграма Брайт



Селеста Брайт примерила эротическое нижнее белье / Фото с инстаграма Брайт

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