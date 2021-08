На аукціоні RM Sotheby's з'явився доволі незвичайний лот. Ним стала запакована пляшка соку від компанії Ford, якій уже 83 роки. Розповідаємо, скільки хочуть отримати за незвичайне зілля.

Ford випускав не лише автомобілі

За понад 100 років історії компанії Ford Motor Company з'явилося безліч речей, над якими вона працювала. Так світ побачили і автомобілі, і літаки, і трактори, і напівпричепи. А ще, як виявилося, виробник виготовляв томатний сік. І одну з його пляшок може придбати кожен охочий.

Звідки з'явився сік в асортименті Ford

Якщо вірити книзі "Henry's Attic: Some Fascinating Gifts to Henry Ford and His Museum", то Ford готував цей томатний сік усього 3 тижні у 1938 році. Самі плоди збиралися на ділянці у Дірборні, штат Мічиган, де зараз розташована світова штаб-квартира автовиробника.



Томатний сік в асортименті Ford з'явився у 1938 році / Фото RM Sotheby's

Не дивно, що Генрі Форд володів сотнями акрів землі для вирощування овочів, адже бідним його ніхто не вважав. Але варто зауважити, що підприємець безплатно передавав їх до благодійних організацій. Нагадаємо, що тоді була Велика депресія, і американці переживали вельми непрості часи.

За 3 тижнів виготовлення томатного соку, 30 хлопчаків і 6 чоловіків приготували 52 505 пляшок томатного соку марки Ford.

На жаль, у книзі не розповідається, чому виготовлення соків тривало лише кілька тижнів. Також немає жодної інформації про те, чому виробництво не відновили, наприклад, у наступному урожайному році.

Якщо вірити інформації з аукціону, то такі лоти – справжня рідкість. Воно й не дивно, адже складно собі уявити людину, котра зберігатиме сік цілих 83 років. Порожніх пляшок безліч, а от повних можна порахувати на пальцях руки.



За пляшку томатного соку Ford хочуть отримати до 300 доларів / Фото RM Sotheby's

За скільки хочуть продати 83-річну пляшку соку

У RM Sotheby's очікують, що пляшку вдасться продати за ціною від 150 до 300 доларів. Торги пройдуть в Оберні, штат Індіана, 4 вересня. Цікаво, що на eBay у лютому 2019 року порожню пляшку продали за 408 доларів.

Якщо у тебе й виникне шалене бажання придбати цю пляшку соку, то ми нагадаємо, що пити його все ж не варто.