На аукционе RM Sotheby's появился довольно необычный лот. Им стала упакована бутылка сока от компании Ford, которой уже 83 года. Рассказываем, сколько хотят получить за необычное зелье.

Ford выпускал не только автомобили

За более чем 100 лет истории компании Ford Motor Company появилось множество вещей, над которыми она работала. Так мир увидели и автомобили, и самолеты, и тракторы, и полуприцепы. А еще, как оказалось, производитель изготавливал томатный сок . И одну из его бутылок может приобрести каждый желающий.

Откуда появился сок в ассортименте Ford

Если верить книге "Henry's Attic: Some Fascinating Gifts to Henry Ford and His Museum ", то Ford готовил этот томатный сок всего 3 недели в 1938 году. Сами плоды собирались на участке в Дирборне, штат Мичиган, где сейчас расположена мировая штаб-квартира автопроизводителя.



Томатный сок в ассортименте Ford появился в 1938 году / Фото RM Sotheby's

Неудивительно, что Генри Форд владел сотнями акров земли для выращивания овощей, ведь бедным его никто не считал. Но стоит заметить, что предприниматель бесплатно передавал их в благотворительные организации. Напомним, что тогда была Великая депрессия, и американцы переживали весьма непростые времена.

За 3 недель изготовления томатного сока, 30 мальчиков и 6 мужчин приготовили 52 505 бутылок томатного сока марки Ford.

К сожалению, в книге не говорится, почему изготовления соков длилось всего несколько недель. Также нет никакой информации о том, почему производство не восстановили, например, в следующем урожайном году.

Если верить информации с аукциона, то такие лоты – настоящая редкость. Оно и неудивительно, ведь сложно себе представить человека, который будет сохранять сок целых 83 лет. Пустых бутылок множество, а вот полных можно сосчитать на пальцах руки.



За бутылку томатного сока Ford хотят получить до 300 долларов / Фото RM Sotheby's

За сколько хотят продать 83-летнюю бутылку сока

В RM Sotheby's ожидают, что бутылку удастся продать по цене от 150 до 300 долларов. Торги пройдут в Оберне, штат Индиана, 4 сентября. Интересно, что на eBay в феврале 2019 года пустую бутылку продали за 408 долларов.

