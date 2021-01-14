У наш час усе під'єднується до інтернету. І навіть секс-іграшки, які чемно лежать біля вашого ліжка й очікують свого часу. "Розумні" гаджети дозволяють дарувати задоволення на відстані. Але чи варто цілком і повністю покладатися на секс-іграшки з приставкою "смарт"? Читай на Men 24, що про "розумні" інтимні забавки думають експерти.

Останнім часом перед творцями секс-іграшок постала нова проблема. Настільки численні технологічні інновації стали причиною того, що багато особистих даних користувачів цих пристроїв скоро стануть надбанням суспільства. Ці дані, зібрані "розумними" секс-іграшками, можуть розкрити усе: від сексуальної орієнтації користувача до того, з ким він використовує цей гаджет. Men 24 розповідає, чим ще небезпечні такі пристрої.

До теми Пеніси під домашнім арештом: хакери заблокували "розумні" пояси вірності та вимагають викупу

Існує високий рівень занепокоєння навколо безпеки секс-іграшок, оскільки можливі наслідки надзвичайно серйозні: шпигунство, сексуальні домагання та навіть порнопомста.

Ми показали у декількох різних випадках, що можна отримати дуже особисті зображення. Секретна інформація може стати надбанням суспільства або ж бути використаною для шантажу,

– говорить Кен Манро, дослідник з фірми Pen Test Partners, яка займається кібербезпекою.



"Розумні" секс-іграшки знають ваші інтимні вподобання / Фото unsplash

Але це не все. Такими пристроями може керувати навіть інша людина, яка не є твоїм партнером. І це може мати серйозні наслідки, наприклад, травми. От уяви, що у вас з коханою є парні "розумні" мастурбатори. І тут тобі приходить сповіщення, що партнерка готова до гри. Ти даєш згоду, і твій пеніс опиняється "у руках зловмисників". Звичайно ж, не буквально. Але бувають випадки, коли їм дійсно вдається завдати чимало клопоту.

Як уникнути втручання зловмисників?

Під час хакерської конференції Def Con один з хакерів продемонстрував, наскільки легко взяти під контроль секс-іграшку. Відразу ж він залишив кілька рекомендацій, які дозволять уникнути втручання шпигунів.

Я наполегливо рекомендую вимикати "розумні" секс-іграшки, коли ви їх не використовуєте, а також стежити за тим, щоб смартфон завжди був під'єднаний лише до того, кому ви довіряєте,

– зазначив він.



Експерти рекомендують вимикати "розумні" секс-іграшки після використання / Фото MIV PHOTOGRAPHY

Тож варто двічі задуматися перед тим, як заносити до спальні "розумну" секс-іграшку. Не виключено, що вона приноситиме не лише задоволення, а й низку клопотів і постійний стрес.

Читай також Скільки днів свого життя ти приділяєш сексу: цікаве дослідження