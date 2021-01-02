А чи задумувався ти, скільки часу приділяєш заняттям сексом? Це замість тебе уже зробила компанія Reebok. На її замовлення провели дослідження "25 915 днів" (71 рік, середня тривалість життя). Воно й пролило світло не лише на наше інтимне життя, а й фізичну активність та інші сфери життя. Читай на Men 24, скільки свого дорогоцінного часу ти приділяєш сексу.

Ясна річ, що бренд цікавився передусім фізичній активності, тож дослідження присвячене їй. Але складно було оминути увагою надзвичайно важливу складову нашого життя – секс. Розповідаємо на Men 24, скільки часу сексу приділяє людина протягом усього свого життя!

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Що показало дослідження?

На вправи та фізичну активність у нашому житті знаходиться усього 180 днів (0,69% життя).

Не подивовані показником часу, проведеного за гаджетами, – 10 625 днів (41%). Підозрюємо, що ще через 5 років ця цифра буде вищою, адже нові покоління практично народжуються зі смартфоном у руках.



За гаджетами ми проводимо 41% свого життя / Фото unsplash

А що там з сидячим способом життя? Виявилося, що 29,89% свого життя ми проводимо сидячи (мовиться про роботу в офісі, поїздки на машині, громадському транспорті, відпочинок вдома за телевізором). Якщо говорити у днях, то це 7 709 днів, уявляєш?

Сексу хоч трохи часу перепало? Якщо тобі здавалося, що фізичній активності приділяєш менше часу, то сексу, як показало дослідження, залишається ще менше. Мовиться про сумні 119 днів життя (0,45%).

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Усього в дослідженні брали 9000 респондентів з різних куточків світу. Опитування також пролило світло на тенденції:

Сидячий спосіб життя складатиме 29,75% життя (або 7 709 днів);

З коханою людиною або близькими ми будемо спілкуватися 6,8% свого життя (1769 днів);

На заняття сексом припадатимуть 0,45% життя (близько 117 днів);

Фізичній активності людина приділятиме 7,27 раза на місяць;

А новорічну обіцянку середньостатистична людина порушить через 2,72 місяця.



На секс припадає 119 днів життя / Фото istock

Це дослідження вказує усім нам на сфери життя, які просідають. Тож відклади смартфон убік і займися чимось значно приємнішим. Сексом або хоча б спортом!

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