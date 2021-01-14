В наше время все подсоединяется к интернету. И даже секс-игрушки, которые вежливо лежат у вашей кровати и ожидают своего времени. "Умные" гаджеты позволяют дарить удовольствие на расстоянии. Но стоит ли целиком и полностью полагаться на секс-игрушки с приставкой "смарт"? Читай на Men 24, что о "умных" интимных игрушках думают эксперты.

В последнее время перед создателями секс-игрушек появилась новая проблема. Столь многочисленные технологические инновации стали причиной того, что многие личные данные пользователей этих устройств скоро станут достоянием общества. Эти данные, собранные "умными" секс-игрушками, могут раскрыть все: от сексуальной ориентации пользователя к тому, с кем он использует этот гаджет. Men 24 рассказывает, чем еще опасны такие устройства.

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Существует высокий уровень беспокойства вокруг безопасности секс-игрушек, поскольку возможные последствия чрезвычайно серьезны: шпионаж, сексуальные домогательства и даже порноместь.

Мы показали в нескольких различных случаях, что можно получить очень личные изображения. Секретная информация может стать достоянием общества или быть использована для шантажа,

– говорит Кен Манро, исследователь из фирмы Pen Test Partners, которая занимается кибербезопасностью.



"Умные" секс-игрушки знают ваши интимные предпочтения / Фото unsplash

Но это не все. Такими устройствами может управлять даже другой человек, который не есть твоим партнером. И это может иметь серьезные последствия, например, травмы. Вот представь, что у вас с возлюбленной имеются парные "умные" мастурбаторы. И тут тебе приходит извещение, что партнерша готова к игре. Ты даешь согласие, и твой пенис оказывается "в руках злоумышленников". Конечно же, не буквально. Но бывают случаи, когда им действительно удается доставить немало хлопот.

Как избежать вмешательства злоумышленников?

Во время хакерской конференции Def Con один из хакеров продемонстрировал, насколько легко взять под контроль секс-игрушку. Сразу же он оставил несколько рекомендаций, которые позволят избежать вмешательства шпионов.

Я настоятельно рекомендую выключать "умные" секс-игрушки, когда вы их не используете, а также следить за тем, чтобы смартфон всегда был подключен только к тому, кому вы доверяете,

– сказал он.



Эксперты рекомендуют выключать "умные" секс-игрушки после использования / Фото MIV PHOTOGRAPHY

Поэтому стоит дважды задуматься перед тем, как вносить в спальню "умную" секс-игрушку. Не исключено, что она будет приносить не только удовольствие, но и ряд забот и постоянный стресс.