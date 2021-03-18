Похудение зависит не только от того, что ты ешь, но и от того, когда ты это делаешь. В последние годы нам отовсюду вбивают в голову, что завтрак – самый важный прием пищи. Но есть эксперты, которые убеждены, что это не совсем так. Диетолог Самефко Лудиди уверяет, что мы можем обойтись без завтрака. Также она попыталась разрушить и другие мифы, связанные с едой.

Эксперт заметила, что наше тело создано для того, чтобы противостоять дефициту пищи. Просто прогресс стал причиной того, что мы потребляем пищу значительно чаще, чем наши предки.

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Она также взялась за разрушение самых распространенных мифов, связанных с завтраком. Готовы поспорить, что в некоторые из них ты свято веришь.

1. Завтрак ускоряет метаболизм

После отдыха ночью ты начинаешь свое утро с сытного и богатого завтрака. Мол, это же поможет ускорить метаболизм, а также разбудить тело. Но в нашего эксперта на это свое мнение.

Твой метаболизм работает непрерывно, днем и ночью. Это потому, что твои органы и мышцы используют энергию, они не могут быть выключенными. Иными словами, твоему организму не нужно питаться, чтобы работать,

– подчеркивает она.



Наш метаболизм работает круглосуточно, поэтому его нужно ускорять / Фото Unsplash

2. Ты должен есть 5 – 6 раз в день

С этим утверждением, которое также связано с завтраком, ведь он является одним из приемов пищи, диетолог тоже не соглашается.

Тот факт, что есть люди, которые едят только один раз в день, свидетельствует о том, что нет необходимости питаться 5 – 6 раз. Для нас нормальная конфигурация – есть 3 раза в день: утром, днем и вечером,

– подчеркивает она.

Поэтому не стоит впихивать в себя еду силой. То же касается завтрака. Если не хочешь завтракать – не делай этого.

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3. Нужно много есть, чтобы не терять мышечную массу

Еще одно ошибочное утверждение, которое имеет не так уж много общего с правдой. Конечно же, тебе нужно будет поддерживать количество потребляемых калорий, если тренировки изнурительные и активные. Если же нет, то совсем не обязательно откармливать себя.

Во избежание потери мышечной массы, особенно важно получать достаточно энергии и белков. Когда ты ешь или как часто, не имеет большого значения,

– добавила она.

Главное, по мнению диетолога, позаботиться о дневной норме белков, ведь они являются строительным материалом для мышц.



Тебе необходимо потреблять достаточное количество белков в день / Фото Unsplash

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