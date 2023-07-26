Але є й ті, хто стверджує, що фізичні вправи – це найкраще, що можна робити, коли ти не дуже добре себе почуваєш. Адже вони допомагають "вивести" хворобу з організму і швидше одужати.

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Хто має рацію? Коли ти хворий, є кілька речей, які слід враховувати: тобі потрібно додатково піклуватися про себе, звертати увагу на гідратацію, виконувати розпорядження лікаря, дотримуватися графіка прийому ліків і якомога більше відпочивати. І фізична активність не обов'язково є проблемою.



Фізичні вправи принесуть користь, але потрібно виконувати з розумом / Фото senivpetro

Фізичні вправи мають багато переваг: від допомоги в боротьбі зі старінням до захисту психічного здоров'я. Але бувають випадки, коли краще їх уникати, навіть якщо це лише на кілька днів.

Займатися фізичними вправами під час хвороби: це добре чи погано?

За даними Healthline, регулярні фізичні вправи необхідні для покращення здоров'я та зниження ризику хронічних захворювань (на додаток до зниження ваги, спалювання жиру та збільшення м'язової маси), а також для зміцнення імунної системи, щоб вона могла краще боротися з будь-якими хворобами.

Що потрібно знати про те, чи корисно займатися спортом під час хвороби, так це те, що є випадки, коли це доцільно, а є випадки, коли – ні.



Слід не надто виснажувати себе під час тренувань / Фото Gpointstudio

Healthline стверджує, що існує просте "правило", яке може допомогти тобі визначити, чи варто відвідувати спортзал. Правило говорить, що ти можеш продовжувати займатися, якщо твої симптоми йдуть від шиї вгору, наприклад, головний біль, кашель або чхання. Натомість, якщо твої симптоми йдуть від шиї вниз, як у випадку болю в шлунку і діареї (і блювоти, яка хоча і проявляється від шиї вгору, але починається внизу в шлунку), то краще трохи відпочити, щоб добре відновитися.

З іншого боку, клініка Майо рекомендує: "Якщо ви вирішили займатися фізичними вправами під час хвороби, вам слід зменшити інтенсивність і тривалість тренування. Якщо ви намагаєтеся тренуватися з нормальною інтенсивністю, коли у вас не просто застуда, ви ризикуєте отримати травму або більш серйозне захворювання".

З якими хворобами можна продовжувати тренуватися у звичайному режимі?

Зазвичай це означає, що ти можеш продовжувати займатися у звичному режимі, але прислухатися до рекомендацій клініки Майо і трохи знизити інтенсивність тренувань, щоб не мати негативних наслідків і не перевтомлюватися.

Healthline стверджує, що існують певні стани, при яких ти можеш продовжувати тренування без проблем, хоча рекомендується робити це в масці і мити все, до чого ти торкаєшся, щоб не заразити інших. Серед "дозволених" захворювань:

Легка застуда;

Біль у вухах;

Закладеність носа;

Легкий біль у горлі.

Існують також випадки і стани, коли рекомендується залишатися в ліжку протягом декількох днів. Наприклад, коли у тебе підвищена температура, продуктивний кашель (тобто кашель з мокротою) або дуже частий кашель, шлункові інфекції або віруси, грип або сильніший грип.



Інколи краще відлежатися вдома / Фото Freepik

Варто пам'ятати, що якщо ти дійсно захворів, то тобі потрібен час, щоб повністю одужати і відновитися. А це означає, що ти повинен повернутися до занять з низькою інтенсивністю і поступово піднятися до того рівня, на якому ти був до хвороби.

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