Но есть и те, кто утверждает, что физические упражнения – это лучшее, что можно делать, когда ты не очень хорошо себя чувствуешь. Они ведь помогают "вывести" болезнь из организма и быстрее выздороветь.

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Кто прав? Когда ты болен, есть несколько вещей, которые следует учитывать: тебе нужно дополнительно заботиться о себе, обращать внимание на гидратацию, выполнять распоряжения врача, соблюдать график приема лекарств и как можно больше отдыхать. И физическая активность не обязательно проблема.



Физические упражнения принесут пользу, но нужно выполнять с умом / Фото senivpetro

У физических упражнений много преимуществ: от помощи в борьбе со старением и защиты психического здоровья. Но бывают случаи, когда лучше их избегать, даже если это всего на несколько дней.

Заниматься физическими упражнениями во время болезни: хорошо или плохо?

По данным Healthline, регулярные физические упражнения необходимы для улучшения здоровья и снижения риска хронических заболеваний (в дополнение к снижению веса, сжигания жира и увеличению мышечной массы), а также для укрепления иммунной системы, чтобы она могла лучше бороться с любой какими болезнями.

Что нужно знать о том, полезно ли заниматься спортом во время болезни, так это то, что есть случаи, когда это целесообразно, а есть случаи, когда – нет.



Следует не слишком истощать себя во время тренировок / Фото Gpointstudio

Healthline утверждает, что существует простое "правило", которое может помочь тебе определить, стоит ли посещать спортзал. Правило говорит, что ты можешь продолжать заниматься, если твои симптомы уходят от шеи вверх, например, головная боль, кашель или чихание. А если твои симптомы идут от шеи вниз, как в случае боли в желудке и диарее (и рвоты, которая хотя и проявляется от шеи вверх, но начинается внизу в желудке), то лучше немного отдохнуть, чтобы хорошо восстановиться.

С другой стороны, клиника Майо рекомендует: "Если вы решили заниматься физическими упражнениями во время болезни, вам следует снизить интенсивность и продолжительность тренировки. Если вы пытаетесь тренироваться с нормальной интенсивностью, когда у вас не просто простуда, вы рискуете получить травму или более серьезное заболевание ".

С какими болезнями можно продолжать тренироваться в обычном режиме?

Обычно это означает, что ты можешь продолжать заниматься в обычном режиме, но прислушиваться к рекомендациям клиники Майо и немного снизить интенсивность тренировок, чтобы не иметь отрицательных последствий и не переутомляться.

Healthline утверждает, что существуют определенные состояния, при которых ты можешь продолжать тренировку без проблем, хотя рекомендуется делать это в маске и мыть все, к чему ты прикасаешься, чтобы не заразить других. Среди "разрешенных" заболеваний:

Легкая простуда;

Боль в ушах;

Заложенность носа;

Легкая боль в горле.

Существуют также случаи и состояния, когда рекомендуется оставаться в постели в течение нескольких дней. Например, когда у тебя повышенная температура, продуктивный кашель (то есть кашель с мокротой) или очень частый кашель, желудочные инфекции или вирусы, грипп или более сильный грипп.



Иногда лучше отлежаться дома / Фото Freepik

Следует помнить, что если ты действительно заболел, то тебе нужно время, чтобы полностью выздороветь и восстановиться. А значит, ты должен вернуться к занятиям с низкой интенсивностью и постепенно подняться к тому уровню, на котором ты был до болезни.

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