Яйця переживали, так би мовити, як злети, так і падіння. Одні їх вихваляють за максимум користі. Інші демонізують цей продукт, вважаючи його шкідливим для здоров'я. Зокрема через холестерин, який у них міститься. Спробуймо разом розібратися, чи корисні яйця і наскільки часто їх можна їсти?

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Поживна цінність яєць

У статті, опублікованій Mayo Clinic Health System, пояснюють, що одне яйце містить:

близько 75 калорій;

5 грамів жиру;

6 грамів білка;

0 грамів вуглеводів;

67 міліграмів калію;

70 міліграмів натрію;

210 міліграмів холестерину.

Слід розуміти, що яйця – відмінне джерело вітамінів A, D, B12 (комплекс B дуже корисний для твого мозку).



Одне яйце містить близько 6 грамів білка / Фото timolina

Чи можна їсти яйця щодня?

Науковці нарешті визначилися. Яйця не винні у високому рівні поганого холестерину у крові. Нагадаємо, що він призводить до серцево-судинних захворювань або атеросклерозу.

Дослідження клініки Майо показали, що холестерин в яйцях, навіть якщо їх споживати щодня, не впливає негативно на організм. До таких висновків дійшли, порівнюючи з наслідками вживання інших продуктів, які також містять цей тип жиру.

Але є одне "але". Важливо те, з чим ти їси яйця. Адже виявилося, що шкодять здоров'ю не вони, а поєднання з насиченими жирами. Експерти пояснюють, що холестерин значно посилює вплив насичених жирів на ліпіди крові під час голодування. Тож якщо ти їси яйця окремо або з овочами, то перейматися не варто. Натомість яєшня з беконом – не найкраща ідея. Особливо для сніданку!



Уникай поєднання яєць та насичених жирів / Фото freepik

Скільки яєць безпечно їсти на день?

Більшість людей можуть з'їдати до 7 яєць на тиждень без шкоди для свого здоров'я. Фактично, ти можеш дозволити собі по 1 яйцю на сніданок. І не перейматися через це.

Що стосується проблем, пов'язаних з холестерином, то здорові люди можуть споживати в середньому 300 міліграмів. Якщо у тебе діабет, серцево-судинні захворювання тощо, то показник має бути на рівні 200 міліграмів.

Якщо ти любиш їсти яйця, то тобі слід знати, що вживання від 6 до 12 на тиждень не впливає на рівень холестерину. Якщо ж їсти їх багато упродовж тривалого часу, то цей показник дійсно буде вищим. Додай до цього ще й споживання насичених жирів, і ти отримаєш практично вибухове комбо.

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Їсти чи не їсти яйця – вирішувати, звичайно ж, тобі. Але пам'ятай, що джерелом білка є також ціла низка інших продуктів. Тож слід потурбуватися, щоб твій раціон був різноманітним. Це саме те, чого прагне наш організм.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо тебе бентежать питання, пов'язані з харчуванням, неодмінно звернися до лікаря. Експерт допоможе тобі підібрати раціон, який принесе організму максимум користі.