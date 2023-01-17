На останньому ми зосередимо свою увагу. Блогер з каналу Buff Dudes, який запустили двоє культуристів, дав тобі кілька порад. Вони стосуються харчування та його впливу на нарощення м'язів. Використай їх, щоб отримати бажаний результат.

Читай також Українська горілка та повернення до класики: якими будуть тренди барної культури у 2023 році

Як харчування впливає на м'язи

За словами Buff Dudes, перше, що тобі потрібно зробити, – мати відповідні інструменти. Мовиться про контейнери для їжі, мірні чашки, застосунок, який підраховуватиме твої калорії, ваги. Усе це дозволить тобі бути точним у питанні харчування. Так у тебе будуть нижчі шанси переїсти тоді, коли ти цього не потребуєш. Гаразд, інструменти в тебе є. А далі що? А ось що.

1. Добре вибирай їжу

По-перше, мовиться про вибір правильних продуктів, які відповідають нормі твоїх калорій, потребам м'язів. Експерт рекомендує шукати продукти з високим вмістом речовин. Ті, які легко готувати та використовувати у різних стравах. Так, різноманітність надзвичайно важлива. Без неї твоє харчування буде одноманітним і дуже швидко набридне.

2. Додай обсяг і воду

Це стосується збільшення кількості їжі, щоб ти відчував ситість, але правильно. Buff Dudes кажуть, що ти повинен додати достатньо овочів у свою тарілку. Це допоможе тобі відчути, що ти їси більше. Водночас це не буде причиною набору зайвої ваги, адже ти не переходиш межу з кількістю калорій. А ще ти не ходитимеш голодний весь день.



Не забувай підтримувати водний баланс / Фото freepik

Гідратація також надзвичайно важлива. Вона не лише допомагає тобі почуватися ситішим. Вона ще й дозволяє твоєму тілу та м'язам краще почуватися.

3. У тебе має бути розклад

Наявність розкладу для кожного прийому їжі допомагає встановити порядок і не заплутуватися з дієтою. Це також важливо, щоб ти міг розуміти, коли відчуваєш найбільше голоду. Це дозволить правильно побудувати графік, щоб в якісь моменти споживати більше, а в якісь – менше.

4. Знайди прості рецепти

Багато людей не готують, тому що не знають, що робити. Або тому, що все занадто складно. Хороший спосіб дотримуватися дієти – вивчити кілька рецептів:

які тобі подобаються,

які не займають багато часу,

які не потребують неабияких кулінарних умінь.

Спрощення процесу допомагає перетворити приготування їжі на звичку, яка глибоко вкоріниться у твоє життя.

5. Шукай замінники

Є деякі продукти, які містять надто багато калорій, цукру й інших не вельми корисних компонентів. Що ти можеш зробити? Шукати альтернативу, яка легша та принесе тобі користь. Головне – читати склад продуктів, які ти кидаєш у свій кошик.



Шукай корисні замінники / Фото senivpetro

6. Не забудь про спеції

Ти ніколи не дотримуватимешся дієти, якщо те, що ти їси, не має смаку. Тому експерти рекомендують мати на озброєнні хороший набір спецій і приправ. Їх можна буде використовувати під час приготування, щоб звичні страви заграли новими барвами.

7. Здорові закуски

Протеїнові коктейлі, фрукти та горіхи можуть стати чудовими закусками, коли у тебе недостатньо часу для повноцінного перекусу. Ці закуски можуть допомогти тобі досягнути цільової кількості білків або вуглеводів. А ще їх можна завжди брати з собою.

Варте уваги Роби це кожного вечора: 7 ритуалів, яким повинен присвячувати свій час чоловік

Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути бажаних результатів, працюючи над тілом своєї мрії. Збалансоване харчування у парі з регулярними тренуваннями і достатньою кількістю відпочинку – ключ до успіху. Почни, тобі сподобається!