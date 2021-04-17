Мозолі – це результат тривалого механічного впливу на якесь певне місце на шкірі людини. Виявляється цей результат у формі затверділих утворень або пухирців із рідиною.

Це нормальна реакція організму – так він захищає себе від потенційного проникнення шкідливих мікроорганізмів. Сьогодні на Men 24 поговоримо про мозолі на долонях.

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Чому виникають мозолі на долонях

Зазвичай мозолі на долонях з'являються після важкої фізичної праці руками із використанням лопати, молотка тощо. А також після занять спортом – на турніках, із гантелями чи штангою. Але й це ще не все.

Мозолі на долоні може спричинити навіть звичайна ручка – якщо людина нею багато пише.

Врахувати треба й те, що мозолі можуть виникати не тільки через механічні чинники, а й:

Після переохолодження чи впливу хімікатів.

чи впливу хімікатів. Порушення кислотно-лужного балансу у дермі (один із прошарків шкіри – сполучнотканинний).

у дермі (один із прошарків шкіри – сполучнотканинний). І навіть через брак в організмі вітаміну А.



Мозолі на долонях можуть виникнути через доволі багато факторів впливу / Фото unsplash

Яку небезпеку для здоров'я ховають у собі мозолі

Чи мозолі зникають самі по собі

Частково так – якщо припинити дію на шкіру подразника. Але так стається не завжди, і це певною мірою небезпечно.

Адже якщо на долонях є ранки, які довго не загоюються – ризик проникнення у кров небезпечної інфекції значно зростає.

У найгіршому випадку можна отримати сепсис (зараженням крові) чи гангрену (глибоку виразку на тілі).

Чи потрібно лікувати мозолі

Дійсно, іноді виникає така потреба – наприклад, у тих випадках, коли через мозолі на долонях виникають ранки. І вони тривалий час не загоюються. Або коли мозоль глибоко в'їдається в шкіру.

Але: перш ніж лікувати мозоль (якщо така потреба виникає), потрібно з'ясувати, що ж її спричинило.

Прибрати мозоль не складно. А от прибрати причину її виникнення – набагато складніше.

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Отже, коли виникає потреба лікування мозолі, слід:

Обов'язково звернутися до лікаря.

І не починати займатися самолікуванням.

Бо навіть банальне проколювання пухирця з рідиною може стати причиною потрапляння інфекції на незахищену ділянку шкіри. І наслідки, як ми вже писали вище, можуть бути вкрай сумними.