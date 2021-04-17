Мозоли – это результат длительного механического воздействия на какое-то определенное место на коже человека. Выражается этот результат в форме затвердевших образований или пузырьков с жидкостью.

Это нормальная реакция организма – так он защищает себя от потенциального проникновения вредных микроорганизмов. Сегодня на Men 24 поговорим о мозолях на ладонях.

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Почему возникают мозоли на ладонях

Обычно мозоли на ладонях появляются после тяжелой физической работы руками с использованием лопаты, молотка и тому подобного. А также после занятий спортом – на турниках, с гантелями или штангой. Но и это еще не все.

Мозоли на ладони может вызвать даже обычная ручка – если человек ею много пишет.

Учесть надо и то, что мозоли могут возникать не только из-за механических воздействий, но и:

После переохлаждения или влияния химикатов.

Нарушений кислотно-щелочного баланса в дерме (один из слоев кожи – соединительнотканный).

И даже из-за нехватки в организме витамина А.



Мозоли на ладонях могут возникнуть из-за довольно многих факторов влияния / Фото unsplash

Какую опасность для здоровья таят в себе мозоли

Исчезают ли мозоли сами по себе

Частично да – если прекратить действие на кожу раздражителя. Но так происходит не всегда, и это в определенной степени опасно.

Ведь если на ладонях есть ранки , которые долго не заживают – риск проникновения в кровь опасной инфекции значительно возрастает.

В худшем случае можно получить сепсис (заражение крови) или гангрену (глубокую язву на теле).

Нужно ли лечить мозоли

Действительно, иногда возникает такая потребность – например, в тех случаях, когда из-за мозоли на ладонях возникают ранки. И они длительное время не заживают . Или когда мозоль глубоко въедается в кожу.

Но: прежде чем лечить мозоль (если такая потребность возникает), нужно выяснить, что же ее вызвало.

Убрать мозоль не сложно. А вот убрать причину ее возникновения – гораздо сложнее.

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Итак, когда возникает необходимость лечения мозоли, следует:

Обязательно обратиться к врачу.

И не начинать заниматься самолечением.