Мозоли на ладонях: как возникают и как могут навредить здоровью
Мозоли – это результат длительного механического воздействия на какое-то определенное место на коже человека. Выражается этот результат в форме затвердевших образований или пузырьков с жидкостью.
Источник:Healthline
Это нормальная реакция организма – так он защищает себя от потенциального проникновения вредных микроорганизмов. Сегодня на Men 24 поговорим о мозолях на ладонях.
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Почему возникают мозоли на ладонях
Обычно мозоли на ладонях появляются после тяжелой физической работы руками с использованием лопаты, молотка и тому подобного. А также после занятий спортом – на турниках, с гантелями или штангой. Но и это еще не все.
- Мозоли на ладони может вызвать даже обычная ручка – если человек ею много пишет.
Учесть надо и то, что мозоли могут возникать не только из-за механических воздействий, но и:
- После переохлаждения или влияния химикатов.
- Нарушений кислотно-щелочного баланса в дерме (один из слоев кожи – соединительнотканный).
- И даже из-за нехватки в организме витамина А.
Мозоли на ладонях могут возникнуть из-за довольно многих факторов влияния / Фото unsplash
Какую опасность для здоровья таят в себе мозоли
Исчезают ли мозоли сами по себе
Частично да – если прекратить действие на кожу раздражителя. Но так происходит не всегда, и это в определенной степени опасно.
- Ведь если на ладонях есть ранки, которые долго не заживают – риск проникновения в кровь опасной инфекции значительно возрастает.
Нужно ли лечить мозоли
Действительно, иногда возникает такая потребность – например, в тех случаях, когда из-за мозоли на ладонях возникают ранки. И они длительное время не заживают. Или когда мозоль глубоко въедается в кожу.
- Но: прежде чем лечить мозоль (если такая потребность возникает), нужно выяснить, что же ее вызвало.
Убрать мозоль не сложно. А вот убрать причину ее возникновения – гораздо сложнее.
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Итак, когда возникает необходимость лечения мозоли, следует:
- Обязательно обратиться к врачу.
- И не начинать заниматься самолечением.
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