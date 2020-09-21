"Без купальника було б бомба": надто струнка Надя Дорофєєва розбурхала уяву підписників
Надя Дорофєєва вирішила викласти у мережу фото у невимушеній позі. На світлині вона позує разом зі своєю подругою. Але тут щось пішло не так, адже підписники співачки розкритикували її фігуру та позу. Ну ми б не були такими жорстокими, але погодимося, що кохана Дантеса сильно схуднула за останній час.
Ми на Men 24 традиційно ділимося спекотними публікаціями зірок з інстаграму. Цього разу під нашим прицілом Надя Дорофєєва, котра виклала фото у купальнику.
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Рожевий купальник на Наді Дорофєєвій показав усю її худобу. Тож не дивно, що підписникам зірки не надто сподобалася світлина. Ба більше, були й ті, хто відверто розкритикував дружину Володимира Дантеса. Ми не надто погоджуємося з ними, адже нічого кримінального у цій світлині нема.
Власне, залишаємо кілька коментарів від користувачів мережі, які активно слідкують за творчістю Наді Дорофєєвої:
- "Ну ви просто секс";
- "Щось ти схудла, Надя";
- "Без купальника було б узагалі бомба";
- "Мій розмір";
- "Чоловік не ревнує?";
- "Надя, де груди?";
- "Худа, наче мойва";
- "Де задниця?";
- "Шо ти ще можеш крім задниці своєї виставляти? Кому вона треба?".
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Здається, у Наді Дорофєєвої та Насті Каменських одна проблема на двох: вони надто часто роздягаються, а також їхні груди регулярно кудись зникають. Мабуть, вони просто стомилися від надмірної уваги.