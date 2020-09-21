Надя Дорофєєва вирішила викласти у мережу фото у невимушеній позі. На світлині вона позує разом зі своєю подругою. Але тут щось пішло не так, адже підписники співачки розкритикували її фігуру та позу. Ну ми б не були такими жорстокими, але погодимося, що кохана Дантеса сильно схуднула за останній час.

Ми на Men 24 традиційно ділимося спекотними публікаціями зірок з інстаграму. Цього разу під нашим прицілом Надя Дорофєєва, котра виклала фото у купальнику.

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Рожевий купальник на Наді Дорофєєвій показав усю її худобу. Тож не дивно, що підписникам зірки не надто сподобалася світлина. Ба більше, були й ті, хто відверто розкритикував дружину Володимира Дантеса. Ми не надто погоджуємося з ними, адже нічого кримінального у цій світлині нема.

Власне, залишаємо кілька коментарів від користувачів мережі, які активно слідкують за творчістю Наді Дорофєєвої:

"Ну ви просто секс";

"Щось ти схудла, Надя";

"Без купальника було б узагалі бомба";

"Мій розмір";

"Чоловік не ревнує?";

"Надя, де груди?";

"Худа, наче мойва";

"Де задниця?";

"Шо ти ще можеш крім задниці своєї виставляти? Кому вона треба?".

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Здається, у Наді Дорофєєвої та Насті Каменських одна проблема на двох: вони надто часто роздягаються, а також їхні груди регулярно кудись зникають. Мабуть, вони просто стомилися від надмірної уваги.