Ця ніч однозначно буде спекотною, адже ми розповімо тобі про новий пост Альони Омович, яку лагідно називають українською Кім Кардашян. Не останню роль у цьому зіграла любов до удосконалення свого тіла за допомогою хірургічних втручань. Власне, дівчина вкотре похизувалася новими грудьми. І вони, скажемо чесно, вражають.

Чотири місяці тому Альона Омович зробила маммопластику, аби її розкішний бюст був ще пишнішим і приголомшливішим. Редакція Men 24 буквально зависла над цим фото, адже воно заряджене на магнетизм.

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Красуня зізналася, що з такими пишними грудьми спати на спині може. Що добре. Але, скаржиться, що не надто зручно. У пості не згадувалося про сон на животі. Та й ми підозрюємо, груди явно не для того робляться, аби на них солодко дрімати.

"Як думаєте, чи буду я ще щось у себе міняти?", – спитала Альона у коментаторів. Вони вирішили поділитися думками та прокоментувати пишний бюст дівчини:

"Ох, мені здається, з такими грудьми дуже важко";

"Виглядають, наче пришиті кулі, а не власні груди";

"А на боці та животі спати зручно?";

"А я думала, що то всьо своє";

"Альон, вони виглядають так, наче ти – Каппадокія, а це дві повітряні кулі".

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Хай там як, а ми очікуємо на відповідь, пов'язану зі сном на животі. Ну дуже цікаво, чесно.