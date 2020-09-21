Надя Дорофеева решила выложить в сеть фото в непринужденной позе. На фотографии она позирует вместе со своей подругой. Но тут что-то пошло не так, ведь подписчики певицы раскритиковали ее фигуру и позу. Ну мы бы не были такими жестокими, но согласимся, что любимая Дантеса сильно похудела за последнее время.

Мы на Men 24 традиционно делимся жаркими публикациями звезд с инстаграма. На этот раз под нашим прицелом Надя Дорофеева, которая выложила фото в купальнике.

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Розовый купальник на Нади Дорофеевой показал всю ее стройность. Неудивительно, что подписчикам звезды не слишком понравилась фотография. Более того, были и те, кто откровенно раскритиковал жену Владимира Дантеса. Мы не слишком согласны с ними, ведь ничего криминального в этой фотографии нет.

Собственно, оставляем несколько комментариев пользователей сети, которые активно следят за творчеством Нади Дорофеевой:

"Ну вы просто секс";

"Что-то ты похудела, Надя";

"Без купальника было бы вообще бомба";

"Мой размер";

"Мужчина не ревнует?";

"Надя, где грудь?";

"Худая, как мойва";

"Где задница?";

"Что ты можешь кроме задницы своей выставлять? Кому она надо?".

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