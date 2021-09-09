NASA бреше, а Земля плоска: просто космічні дурниці, в які досі вірять

Космос – тема цікава і багатогранна. І сам по собі, з наукової точки зору, і людські уявлення про нього.

А як почати порівнювати перше з другим, то очі на лоба полізуть від подиву. І ось чому – бо багато людей досі вірять, що...

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NASA бреше

Досі є люди, які справді вважають, що NASA не досліджує космос, а генерує космічні містифікації.

Люди, які вірять у цю маячню, у соцмережах будуть агресивно переконувати тебе, що космічні фотографії Марса, Плутона та навіть Землі – підробка, створена комп’ютером.

Нагадаємо, NASA створили у 1958 році "для дослідження проблем польоту в атмосфері Землі та за її межами, а також для інших цілей".

Відтоді NASA вивела сотні супутників на орбіти Землі, Місяця та кількох інших космічних тіл.

на орбіти Землі, Місяця та кількох інших космічних тіл. NASA відправила космічні апарати, які оберталися, облетіли або приземлялися на кожній планеті Сонячної системи.

NASA відправляла космонавтів на орбіту, на Міжнародну космічну станцію.

І це тільки початок!



Космос – джерело знань, джерело міфів… / Колаж 24 каналу

Земля плоска

Дуже популярний міф, який базується здебільшого на банальному "ніде не видно, щоб Земля заокруглювалася". Аргументи прихильників цього міфу "вражають":

Що горизонт завжди розташований на рівні очей (і байдуже, що розмір кругозору людини у буквальному значенні цього слова не може йти в жодне порівняння з розміром нашої планети).

Що немає відео обертання Землі з космосу (це просто неправда) та інші схожі дурниці.

Усі ці "аргументи" навіть не виникали б, якби їхні автори добре вчилися бодай у середній школі.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.

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