Космос – тема интересная и многогранная. И сам по себе, с научной точки зрения, и человеческие представления о нем.

А как начать сравнивать первое со вторым, то глаза на лоб полезут от удивления. И вот почему – потому что многие люди до сих пор верят, что...

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NASA врет

До сих пор есть люди, которые действительно считают, что NASA не исследует космос, а генерирует космические мистификации.

Люди, которые верят в этот бред, в соцсетях будут агрессивно убеждать тебя, что космические фотографии Марса, Плутона и даже Земли – подделка, созданная компьютером.

Напомним, NASA создали в 1958 году "для исследования проблем полета в атмосфере Земли и за ее пределами, а также для других целей".

С тех пор NASA вывела сотни спутников на орбиты Земли, Луны и нескольких других космических тел.

на орбиты Земли, Луны и нескольких других космических тел. NASA отправила космические аппараты, которые вращались, облетали или приземлялись на каждой планете Солнечной системы.

NASA отправляла космонавтов на орбиту, на Международную космическую станцию.

И это только начало!



Космос – источник знаний, источник мифов... / Коллаж 24 канала

Земля плоская

Очень популярный миф, который базируется в основном на банальном "нигде не видно, чтобы Земля округлялась". Аргументы сторонников этого мифа "поражают":

Что горизонт всегда расположен на уровне глаз (и неважно, что размер кругозора человека в буквальном смысле этого слова не может идти ни в какое сравнение с размером нашей планеты).

Что нет видео вращения Земли из космоса (это просто ложь) и другие подобные глупости.

Все эти "аргументы" даже не возникали бы, если бы их авторы хорошо учились хотя бы в средней школе.

Заметим, что вЕе официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.

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