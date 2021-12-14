І так склалося, що саме ми з вами зараз живемо у золоту еру досліджень Чумацького Шляху. А раніше це було неабияк складно.

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Загублені у лісі

Астрономи іноді порівнюють свої зусилля у вивченні Чумацького Шляху зі спробою описати розміри та структуру лісу, коли ти у нім вже загубився. Зі Землі вченим просто бракує огляду. Але.

Але з 1990-х ми вже маємо інноваційні космічні телескопи , які й допомогли розпочати золотий вік досліджень Чумацького Шляху.

, які й допомогли розпочати золотий вік досліджень Чумацького Шляху. Особливо значних успіхів вдалося досягти після запуску місії Gaia Європейського космічного агентства (ESA) у 2013.



До 50 карликових галактик обертаються навколо Чумацького Шляху / Фото ESA

Золота ера

Чумацький Шлях люди бачили й тисячоліття тому (особливо коли не заважало світлове забруднення, таке поширене сьогодні). Спроби скласти карту галактики сягають часів Стародавньої Греції.

Та, от цікаво, тільки у 1920-х астрономи збагнули, що Чумацький Шлях – лише одна з багатьох галактик Всесвіту. Доти більшість вважали, що Чумацький Шлях і Всесвіт – синоніми.

Зараз ми чимало з них можемо бачити, зокрема й завдяки космічному телескопу Габбла (Hubble Space Telescope, HST). А назвали це технічне диво на честь американського астронома Едвіна Габбла.

Саме з часів Габбла астрономи чітко знають, що у Всесвіті є мільярди галактик.

астрономи чітко знають, що у Всесвіті є мільярди галактик. І саме він визначив відстань до туманності Андромеди (більше про це – у наступному матеріалі).