И так сложилось, что именно мы с вами сейчас живем в золотую эру исследований Млечного Пути. А раньше это было очень сложно.

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Затерянные в лесу

Астрономы иногда сравнивают свои усилия в изучении Млечного Пути с попыткой описать размеры и структуру леса, когда ты в нем потерялся. С Земли ученым просто не хватает обзора. Но.

Но с 1990-х у нас уже есть инновационные космические телескопы , которые помогли начать золотой век исследований Млечного Пути.

Особо значительных успехов удалось добиться после запуска миссии Gaia Европейского космического агентства (ESA) в 2013 году.



До 50 карликовых галактик вращаются вокруг Млечного Пути / Фото ESA

Золотая эра

Млечный Путь люди видели и тысячелетия назад (особенно когда не мешало световое загрязнение, столь распространенное сегодня). Попытки составить карту галактики уходят во времена Древней Греции.

Но, вот интересно, лишь в 1920-х астрономы поняли, что Млечный Путь – только одна из многих галактик Вселенной. До этого большинство считали, что Млечный Путь и Вселенная – синонимы.

Сейчас мы многие из них можем видеть, в том числе благодаря космическому телескопу Хаббла (Hubble Space Telescope, HST). А назвали это техническое чудо в честь американского астронома Эдвина Хаббла.

Именно со времен Хаббла астрономы четко знают, что во Вселенной есть миллиарды галактик.

И именно он определил расстояние до туманности Андромеды (больше об этом – в следующем материале).